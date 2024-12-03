الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الأنبا برنابا يختتم زيارته لإيبارشية جنوبي ألمانيا نيابة عن البابا تواضروس

إيبارشية جنوب ألمانيا
إيبارشية جنوب ألمانيا

اختتم نيافة الأنبا برنابا، أسقف تورينو وروما والنائب البابوي لإيبارشية جنوبي ألمانيا، زيارته الرعوية لإيبارشية جنوبي ألمانيا، حيث تضمن البرنامج سلسلة من الأنشطة الرعوية والخدمية والطقسية.

استهل نيافة الأنبا برنابا الزيارة بلقاء لجنتي كنيسة سارمس هايم وكنيسة فيس بادن، وفي اليوم التالي ترأس القداس الإلهي في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بفرانكفورت بمشاركة مجمع كهنة الإيبارشية والشمامسة الدياكونيين، حيث دشن بعض أواني الخدمة وعددًا من الألواح المقدسة.

عقب القداس، قدم الأنبا أرساني، أسقف هولندا والنائب البابوي الآخر للإيبارشية، محاضرة عبر تطبيق "Zoom" حول كرامة الكهنوت، بينما أجرى الأنبا برنابا لقاءات فردية مع عدد من الآباء الكهنة.

كما توجه نيافة الأنبا برنابا إلى مقر المحكمة لتوقيع تأسيس الجمعية العامة للإيبارشية، كما عقد جلسة للمجلس الإكليريكي الفرعي للنظر في القضايا المعروضة عليه. 

وفي اليوم التالي، زار نيافة الأنبا بولس، الأسقف العام للكرازة بإفريقيا، في المستشفى للاطمئنان على صحته ونقل تحيات البابا تواضروس الثاني، ثم اجتمع مع اللجنة القانونية لمناقشة قانون اللجان الفرعية لعرضه على قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

النائب البابوي يجري زيارة للقنصلية

وشملت الزيارة زيارة مقر القنصلية المصرية بفرانكفورت لاعتماد بعض الأوراق الرسمية ولقاء أعضاء القنصلية، تلاها اجتماعات مع أبناء الإيبارشية للاستماع إلى طلباتهم، ولقاء مع لجنة كنيسة آلتبرج لمناقشة إنشاء كنيسة جديدة.

اختتم الأنبا برنابا زيارته بصلاة القداس الإلهي في مدينة سارمس هايم، ويوم الأحد في مدينة بوخولت، حيث رسم 18 من أبناء الكنيسة شمامسة برتبة إبصالتس و12 آخرين برتبة أغنسطس.

وغادر نيافة الأنبا برنابا عائدًا إلى روما بعد زيارة مثمرة شملت تعزيز العمل الرعوي والخدمي بالإيبارشية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النائب البابوي الانبا برنابا البابا تواضروس جنوبي ألمانيا أسقف تورينو كنيسة سارمس هايم

الأكثر قراءة

مصطفى الفقي يكشف مقصد ترامب من رسالته بتحويل الشرق الأوسط إلى جحيم

عاهل بريطانيا يقيم مراسم استقبال ملكية لأمير قطر والشيخة جواهر بقصر بكنجهام (صور)

التموين توقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

رئيس اتصالات النواب يكشف سعر الشريحة الإلكترونية وموعد طرحها

محامي شاليمار الشربتلي: خالد يوسف ليس له علاقة بقضية السرقة وهذا سبب اكتشاف موكلتي للمتهم

رئيس لجنة الانضباط: عقوبات الأهلي وبيراميدز وجوميز جاهزة ولا نية لتخفيفها

من هذا التاريخ، الكويت تبدأ حظر الحسابات البنكية والبطاقات المصرفية لجميع الوافدين

مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال بالشرقية

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يحذر من أكبر تهديد للبشرية، ما القصة؟

استطلاع: تزايد شعور الألمان بالقلق وعدم اليقين حيال المستقبل لهذا السبب

عائدات السياحة في تونس تتجاوز 2.2 مليار دولار

اليونسكو تبحث إدراج الحنة وصابون نابلس وحلب في قائمة التراث الثقافي غير المادي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 03- 12- 2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 3 -12-2024

المزيد

انفوجراف

حجم الودائع الخليجية في البنك المركزي بنهاية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية السمان في المنام وعلاقته باللعب وإهمال المسؤوليات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (4 - 4)

المزيد
الجريدة الرسمية