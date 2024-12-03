الأنبا برنابا يختتم زيارته لإيبارشية جنوبي ألمانيا نيابة عن البابا تواضروس

اختتم نيافة الأنبا برنابا، أسقف تورينو وروما والنائب البابوي لإيبارشية جنوبي ألمانيا، زيارته الرعوية لإيبارشية جنوبي ألمانيا، حيث تضمن البرنامج سلسلة من الأنشطة الرعوية والخدمية والطقسية.

استهل نيافة الأنبا برنابا الزيارة بلقاء لجنتي كنيسة سارمس هايم وكنيسة فيس بادن، وفي اليوم التالي ترأس القداس الإلهي في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بفرانكفورت بمشاركة مجمع كهنة الإيبارشية والشمامسة الدياكونيين، حيث دشن بعض أواني الخدمة وعددًا من الألواح المقدسة.

عقب القداس، قدم الأنبا أرساني، أسقف هولندا والنائب البابوي الآخر للإيبارشية، محاضرة عبر تطبيق "Zoom" حول كرامة الكهنوت، بينما أجرى الأنبا برنابا لقاءات فردية مع عدد من الآباء الكهنة.

كما توجه نيافة الأنبا برنابا إلى مقر المحكمة لتوقيع تأسيس الجمعية العامة للإيبارشية، كما عقد جلسة للمجلس الإكليريكي الفرعي للنظر في القضايا المعروضة عليه.

وفي اليوم التالي، زار نيافة الأنبا بولس، الأسقف العام للكرازة بإفريقيا، في المستشفى للاطمئنان على صحته ونقل تحيات البابا تواضروس الثاني، ثم اجتمع مع اللجنة القانونية لمناقشة قانون اللجان الفرعية لعرضه على قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

النائب البابوي يجري زيارة للقنصلية

وشملت الزيارة زيارة مقر القنصلية المصرية بفرانكفورت لاعتماد بعض الأوراق الرسمية ولقاء أعضاء القنصلية، تلاها اجتماعات مع أبناء الإيبارشية للاستماع إلى طلباتهم، ولقاء مع لجنة كنيسة آلتبرج لمناقشة إنشاء كنيسة جديدة.

اختتم الأنبا برنابا زيارته بصلاة القداس الإلهي في مدينة سارمس هايم، ويوم الأحد في مدينة بوخولت، حيث رسم 18 من أبناء الكنيسة شمامسة برتبة إبصالتس و12 آخرين برتبة أغنسطس.

وغادر نيافة الأنبا برنابا عائدًا إلى روما بعد زيارة مثمرة شملت تعزيز العمل الرعوي والخدمي بالإيبارشية.

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