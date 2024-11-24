الأحد 24 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

قرار رئاسة الوزراء بتوفيق أوضاع 393 كنيسة ومبنى

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 46 مكرر (أ)، الصادر في 19 نوفمبر 2024، قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2024، بشأن توفيق أوضاع (393) كنيسة ومبنى.
وجاء في المادة الأولى لقرار مجلس الوزراء "توفيق أوضاع عدد (309) كنيسة، وعدد (84) مبنى، بإجمالى عدد (393) كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، والمبينة بالجداول المرفقة أرقام (1، 2، 3، 4، 5، 6).
وتستكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمبانى المبينة فى الجداول المرافقة أرقام (1، 2، 3)، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.


وتلتزم الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستئداء حقوق الدولة إن وجدت للكنائس والمبانى المبينة فى الجدول المرفق رقم (2)، وذلك طبقا للقوانين والإجراءات المقررة فى هذا الشأن. 

 


 

مهلة لتلقي طلبات توفيق أوضاع جميع الكيانات القائمة بمدينة بورسعيد الجديدة

جهاز العبور الجديدة يهيب بالمتقدمين بطلبات توفيق أوضاع سرعة استكمال المستندات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرار مجلس الوزراء قرار جديد مجلس الوزراء الجريدة الرسمية توفيق اوضاع الكنائس طوائف الكنائس المعتمدة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس

مواد متعلقة

مهلة لتلقي طلبات توفيق أوضاع جميع الكيانات القائمة بمدينة بورسعيد الجديدة

جهاز العبور الجديدة يهيب بالمتقدمين بطلبات توفيق أوضاع سرعة استكمال المستندات

الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات قطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد

علي الغمراوي: توفيق أوضاع تسجيل المكملات الغذائية والأدوية مع هيئة الغذاء

الأكثر قراءة

جمال شعبان يكشف سر ظهور كدمات وجرح وزرقة في جسد محمد رحيم بعد وفاته

أول رد رسمي من الزمالك على إيقاف القيد

أول تعليق من ميار الببلاوي على حبس الشيخ محمد أبو بكر وتغريمه 50 ألف جنيه

حبس محمد أبو بكر شهرين وتغريم ميار الببلاوي 20 ألف جنيه بتهمة تبادل الألفاظ الخارجة

مجلس الشيوخ يوافق على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب

عثروا على جثته بعد اختطافه، اللحظات الأخيرة للحاخام الإسرائيلي المفقود في الإمارات (فيديو)

انخفاض جديد في سعر طبق البيض اليوم الأحد بالأسواق

طالبوا حسين فهمي بالاعتذار، تكريم مخرجة أفروسنتريك بمهرجان القاهرة يشعل غضب المصريين

منوعات

المزيد

الآثار السورية تكشف حقيقة العثور على نصوص لنقوش أبجدية جديدة

الولايات المتحدة تعيد زمردة ملعونة إلى البرازيل

شقيقة الملك تشارلز تحرج زوجته كاميلا وتمنعها من كسر البروتوكول

ولاية نيويورك تلغي قانونا يجرم الخيانة الزوجية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

سعر طن النحاس اليوم الأحد في بورصة المعادن

المزيد

انفوجراف

سيميوني يصل إلى المباراة رقم 700 مع أتليتكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صفات أهل الشورى ومفهومها في الإسلام

الإفتاء توضح كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت

الأزمة في النخب والصفوة، علي جمعة يكشف سر كثرة تعرضنا للفتن

المزيد
الجريدة الرسمية