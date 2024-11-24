قرار رئاسة الوزراء بتوفيق أوضاع 393 كنيسة ومبنى

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 46 مكرر (أ)، الصادر في 19 نوفمبر 2024، قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2024، بشأن توفيق أوضاع (393) كنيسة ومبنى.

وجاء في المادة الأولى لقرار مجلس الوزراء "توفيق أوضاع عدد (309) كنيسة، وعدد (84) مبنى، بإجمالى عدد (393) كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، والمبينة بالجداول المرفقة أرقام (1، 2، 3، 4، 5، 6).

وتستكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمبانى المبينة فى الجداول المرافقة أرقام (1، 2، 3)، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

وتلتزم الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستئداء حقوق الدولة إن وجدت للكنائس والمبانى المبينة فى الجدول المرفق رقم (2)، وذلك طبقا للقوانين والإجراءات المقررة فى هذا الشأن.





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