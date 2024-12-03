الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

مباحثات إيرانية تركية روسية حول الملف السوري، الأسبوع القادم

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

 أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا من المرجح أن يجتمعوا في إطار عملية آستانة الأسبوع المقبل، لمناقشة الملف السوري على هامش منتدى الدوحة.

 

بحث التطورات في سوريا

جاء ذلك نقلًا عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قال إنه من المرجح أن يجتمع مع نظيريه التركي والروسي في إطار عملية "أستانا" يومي 7 و8 من ديسمبر الجاري.

وتأسست عملية آستانة من قبل المشاركين في مؤتمري المعارضة السورية اللذين عقدا في العاصمة الكازاخستانية خلال شهري مايو وأكتوبر من عام 2015، وهي بمثابة مظلة دبلوماسية تجمع مختلف الجهات العسكرية المشاركة في سوريا.

 

وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، السبت الماضي، محادثات هاتفية مع نظيريه التركي والإيراني لبحث التطورات في سوريا، بعد هجوم "هيئة تحرير الشام" على حلب وإدلب وحماة.

 

الوضع في سوريا وعملية آستانة للسلام

وبحث لافروف مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الوضع في سوريا وعملية آستانة للسلام.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "عبّر الجانبان عن بالغ قلقهما إزاء التطور الخطير للوضع في سوريا فيما يتعلق بالتصعيد العسكري في محافظتي حلب وإدلب".

وأضافت الوزارة أن الوزيرين اتفقا على ضرورة تنسيق الجهود المشتركة للحفاظ على استقرار سوريا.

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الملف السوري التركي والروسي أستانا استقرار سوريا

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