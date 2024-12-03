الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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حوادث

إحالة عصابة سرقة المساكن وعدادات المياه بالزاوية للجنايات

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الزاوية الحمراء باحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن وعدادات المياه بالزاوية للمحاكمة الجنائية.

ضبط عصابة سرقة المساكن في الزاوية 


كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابي مكون من (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) تخصص فى سرقة المساكن وعدادات المياه بأسلوبي "كسر الباب، الفك".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم.

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نيابة الزاوية الحمرا مدير أمن القاهرة قسم شرطة الزاوية الحمراء

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