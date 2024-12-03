إحالة عصابة سرقة المساكن وعدادات المياه بالزاوية للجنايات

أمرت نيابة الزاوية الحمراء باحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن وعدادات المياه بالزاوية للمحاكمة الجنائية.

ضبط عصابة سرقة المساكن في الزاوية



كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابي مكون من (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) تخصص فى سرقة المساكن وعدادات المياه بأسلوبي "كسر الباب، الفك".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.