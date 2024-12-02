تجديد حبس عصابة سرقة الشقق في دار السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب" بدار السلام، وذلك ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى ضم (3 عاطلين) بدائرة قسم شرطة دار السلام، تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلين سيئي النية (مالك مخزن خردة، عامل – مقيمان بدائرة القسم ) تم ضبطهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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