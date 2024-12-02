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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة المواطنين في قصر النيل

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة عابدين حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بأسلوب الخطف بـ قصر النيل، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

 

بدأت الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وتخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بأسلوب الخطف، وبحوزته  3 هواتف محمولة مجهولة المصدر ودراجة نارية استخدمت في ارتكاب الوقائع.

 

 وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وأن المضبوطات  من متحصلات وقائع سرقة،  وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 

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محكمة عابدين قسم شرطة قصر النيل شرطة قصر النيل

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