الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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حوادث

سقوط عصابة سرقة المساكن وعدادات المياه بالزاوية ولص سيارة فى الشرابية

احد المتهمين
احد المتهمين

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عصابة  سرقة المساكن وعدادات المياه بالزاوية ولص سيارة فى الشرابية .

كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) تخصص فى سرقة المساكن وعدادات المياه بأسلوبى "كسر الباب، الفك".

 وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 4 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم.
 

 

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كما ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقه سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة الشرابية.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

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