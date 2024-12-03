تحرير 1570 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق والمخابز خلال نوفمبر

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتائج حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية، خلال شهر نوفمبر الماضي، من خلال تقرير أعده سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم.

نتائج الحملات التموينية خلال شهر نوفمبر

وقال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تحرير 1570 محضرًا متنوعًا في مختلف الأنشطة التموينية، خلال شهر نوفمبر الماضي، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تتعلق بمخالفات الـمخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية، منها 820 محضرًا بقطاع المخابز، بواقع 129 محضر نقص وزن رغيف الخبز، و133 محضر إنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضر توقف عن الإنتاج، و31 محضر تصرف وتجميع، و6 محاضر عدم وجود موازين، ومبيعات وهمية، وعدد 517 محضرًا متنوعًا.

قائمة السلع المتحفظ عليها خلال نوفمبر

وأضاف أنه في مجال الأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 750 محضرًا متنوعًا، منها 419 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و19 محضر بيع بأزيد من السعر، و11 محضر عدم وجود فواتير، و35 محضر انتهاء صلاحية، و5 محاضر عدم وجود ترخيص، و95 محضر لحوم، و11 محضر بضائع مجهولة المصدر، و6 محاضر غش تجاري، و23 محضر تجميع دقيق وسلع مدعمة، و80 محضر عدم وجود شهادة صحية للعاملين بالمنشآت، وغيرها.

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة بمحافظة الفيوم، أن الحملات أسفرت عن التحفظ على 1200 كيلو جرام دقيق، و76 عبوة معلبات وعصائر، و240 كيس مكرونة مختلفة الأوزان، و58233 عبوة بقالة، و1089 كيلو جرام من الأسماك والدواجن، و209 عبوات مختلفة الأصناف من الأسمدة الزراعية والأعلاف، و3411 كيلو جرام من اللحوم ومصنعاتها، و835 كيلو جرام من السكر، و405 كيلو جرام من التوابل، و927 عبوة زيت مختلفة الأحجام، و574 عبوة دهانات وبويات، و550 كيلو جرام من منتجات الألبان، و86 لتر بنزين.

كما تم ضبط 17277 علبة سجائر، و135 عبوة منظفات، و11701 عبوة مأكولات للأطفال، و61080 قطعة شيكولاتة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.