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رياضة

موهبة جزائرية، تقارير تكشف خليفة محمد صلاح في ليفربول

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

 كشفت تقارير إعلامية أن الدولي الجزائري أنيس حاج موسى لاعب فينورد الهولندي، مرشح ليكون بديل المصري محمد صلاح في ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان محمد صلاح  صاحب الـ32 عامًا، قد أطلق تصريحات جديدة فتح من خلالها الباب على مصراعيه أمام فكرة مغادرة قلعة "أنفيلد"، مع نهاية الموسم الجاري 2024-25، وقال: "حتى الآن، هذا هو آخر لقاء ضد مانشستر سيتي ألعبه هنا، لذا أردت أن أستمتع بكل لحظة. أتمنى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وسنرى ما سيحدث".

وقدم أنيس حاج موسى أداءً لافتًا منذ انتقاله إلى نادي فينورد الهولندي، حيث أصبح لاعبًا أساسيًّا في تشكيلة الفريق خلال فترة قصيرة.

 

 أرقام أنيس حاج

و سجل أنيس حاج موسى 4 أهداف في 10 مباريات، وهو رقم يعكس إمكاناته كجناح قادر على تقديم الإضافة الهجومية.

 كما أثار إعجاب المتابعين في دوري أبطال أوروبا 2024-25، عندما تألق أمام مانشستر سيتي وتم اختياره رجل المباراة، ما جعله محط أنظار كبار الأندية الأوروبية.

انيس حاج موسى،فيتو
انيس حاج موسى،فيتو

وأكده موقع "lagazettedufennec" الجزائري الناطق بالفرنسية، ونقله موقع "onzemondial": الأداء المبهر الذي يقدمه خليفة رياض محرز في منتخب الجزائر، بجانب تطور مستواه بسرعة، جعله خيارًا مثيرًا للاهتمام للمدرب الهولندي أرني سلوت، الذي يعرف إمكاناته جيدًا، حيث كان وراء قدومه إلى فينورد.

وقال: إذا انتقل النجم الجزائري إلى ليفربول الإنجليزي، فسيكون أمامه فرصة تاريخية للعب في الدوري الممتاز "البريميرليج" مع أحد أعرق الأندية. هذا الانتقال قد يشكل نقطة تحول كبيرة في مسيرته المهنية، حيث يمكنه اللعب على أعلى المستويات والمنافسة على البطولات المحلية والأوروبية.

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محمد صلاح الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي انيس حاج

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