جولة وندوة توعوية بـ"حميات المنصورة " بمناسبة اليوم العالمى للإيدز (صور)

نظمت مديرية الصحة في محافظة الدقهلية ندوة توعية بمستشفى حميات المنصورة، وذلك بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة فيروس نقص المناعة.

تحت شعار (صحتي - حقي) ندوة توعية بحميات المنصورة

جاءت الندوة تحت شعار (صحتي - حقي) وتحت رعاية الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة والدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي والدكتورة ريهام الهراس مسئول الأيدز بمحافظة الدقهلية.

ندوة توعوية بـ"حميات المنصورة " بمناسبة اليوم العالمى "للإيدز"



تضمنت الندوة التعريف بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة وطرق انتقاله ورفع الوعي لمكافحة هذا المرض، بالإضافة إلى توفير كافة صور الدعم للمرضى والمتعايشين، ومنع الوصم والتمييز.

تفقد مركز المشورة والفحص الطوعي

وعقب الندوة قامت الدكتورة ريهام الهراس بتفقد مركز المشورة والفحص الطوعي والذي يقدم خدمة المشورة والفحص والمتابعة للفيروس لجميع المترددين بالمحافظة بمرافقة الدكتورة شيماء الخطيب مساعد مسئول الايدز ومحمود رفعت مسئول بيانات البرنامج.

جولة بمستشفى حميات المنصورة

كما تابعت مسؤول الإيدز بالمحافظة يرافقها الدكتور محمد الرفاعى مدير حميات المنصورة والدكتور الغريب رمضان انشاءات وحدة الغسيل الكلوي الجديدة لمرضى نقص المناعة البشري بـ"حميات المنصورة "

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