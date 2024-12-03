الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

عرض أفلام الحرف التراثية بمركز الثقافة السينمائية غدًا

المركز القومي للسينما،
المركز القومي للسينما، فيتو

يقيم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير حسين بكر، أمسية سينمائية يعرض فيها مجموعة من الأفلام التي تتناول الحرف التراثية والعادات المرتبطة بالمناسبات المصرية.

ويأتي ذلك غدًا الأربعاء الموافق ٤ ديسمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساء بمقر المركز بوسط القاهرة.

عرض أفلام الحرف التراثية  

ويعرض خلال الأمسية، أفلام الخيامية للمخرج هاشم النحاس، والعقادين للمخرج مدحت قاسم، وفن الفلاحين للمخرج عبد القادر التلمساني، وشد الحبل إخراج نهاد عشري.

وتوثق هذه الأفلام للحرف والمهن التراثية التي ارتبطت بالعادات المصرية التي ولا تزال متوارثة حتى الآن.

فعاليات مركز الثقافة السينمائية 

ويشرف على الفعاليات الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، ويفتح باب الحضور مجانًا للجمهور العام، ومحبي السينما.

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