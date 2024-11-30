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ثقافة وفنون

عرض فيلم الطير المسافر، بليغ عاشق النغم بمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية غدا

فيلم الطير المسافر
فيلم الطير المسافر بليغ عاشق النغم، فيتو

يعرض غدًا الأحد ١ ديسمبر في الرابعة عصرًا فيلم الطير المسافر "بليغ عاشق النغم" ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، وذلك بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

فيلم الطير المسافر بليغ عاشق النغم 

وفيلم الطير المسافر بليغ عاشق النغم، من إنتاج المركز القومي للسينما وإخراج مدير التصوير الدكتور حسين بكر وفكرة وسيناريو فايزة هنداوى، مونتاج كلًا من المونتيرة منار حسني وغادة سراج ونسمة مصطفى. 

أما تصميم المناظر، فقد صممه شادي العناني، فيما تولت منيرة محمد فهيم إدارة الإنتاج. الموسيقى التصويرية للفيلم من تأليف الدكتور أحمد عاطف، والجرافيك من تصميم أحمد السرجاني، وقام بمكساج الفيلم إبراهيم عبدالعزيز، وتصحيح الألوان طارق نظير، وتصميم البوستر هيثم الباجوري.

مسيرة بليغ حمدي الفنية 

وتناول الفيلم مشوار ومسيرة بليغ حمدى الفنية، التى تركت بصمة وتاريخ فنى غير من ملامح الأغنية المصرية.
وتناول الفيلم الذى شارك به كل من الفنان على الحجار والفنانة عفاف راضى، وهم من أهم المواهب الفنية التى نجح الموسيقار الراحل فى اكتشافهم ومنحهم الفرصة للظهور لأول مرة.

ورصد الفيلم نشأة بليغ حمدي الفنية وكيف كانت لها تأثير كبير على عبقريته الموسيقية، التى تركت أرث كبير من الأغانى المصرية، التى لازالت باقية حتى الآن.

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فيلم الطير المسافر بليغ عاشق النغم الأوبرا القاهرة للسينما الفرنكوفونية مسيرة بليغ حمدى الهناجر

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