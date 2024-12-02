الإثنين 02 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مهرجان الأقصر يطلق مسابقة لاختيار أجمل 14 وجها رجاليا ونسائيا بالسينما المصرية

مهرجان الأقصر للسينما
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، فيتو

 أطلق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مسابقة "وجوه السينما قمر 14" لاختيار أجمل 14 وجها رجاليا ونسائيا على مدار تاريخ السينما المصرية، على أن يحضر الفائزين فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المهرجان، المقرر انطلاقها يناير المقبل.

رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 

وقال السيناريست سيد فؤاد، إن المسابقة يقوم فيها كل متسابق باختيار 14 وجه مناصفة بين الرجال والنساء الأجمل في تاريخ السينما المصرية، ويضعها على صفحته الشخصية على مواقع السوشيال ميديا، ويفوز الأعلى تفاعلًا على صفحاته، حيث يتم اختيار عشرة فائزين وفائزات لحضور فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عبر قطار الشباب والإقامة في مدينة الشباب بالأقصر لحضور جميع فعاليات المهرجان، كذلك زيارة المعالم السياحية والأثرية بمحافظتي الأقصر وأسوان.

 

شروط المسابقة 

 أما عن شروط المسابقة، فأوضحت المخرجة عزة الحسيني أن المسابقة تشترط أن لا يزيد عمر المتسابقين على 45 عاما، على أن يتم فتح باب المسابقة خلال الفترة من يوم 4 إلى 14 ديسمبر الجاري، ويأتي إطلاق المسابقة بمناسبة اختيار المهرجان شعار "السينما الافريقية قمر 14" عنوانا لدورته الجديدة.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

 مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة في شهر يناير المقبل، والمهرجان يقيمه وينظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارات الثقافة، والسياحة والآثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين، وهيئة تنشيط السياحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية الأقصر للسينما مهرجان الاقصر وزارة الشباب

مواد متعلقة

الأقصر للسينما الأفريقية يطلق بوستر دورته الرابعة عشرة

الأقصر للسينما الإفريقية يهدي دورته الـ14 لروح نور الشريف وخميس خياطي والطيب الصديقي

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 3 - 12 - 2024

1590 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (2 - 4)

للمرة الثانية خلال أيام، اندلاع حريق هائل في نادي المعلمين بالإسكندرية (صور)

مات وسره معه، انتحار قاتل أسرته بطوخ أسفل عجلات قطار بالقليوبية

ارتفاع أسعار زبادو جهينة في الأسواق

مغادرة جميع قيادات حركة حماس الأراضي القطرية مع عائلاتهم إلى وجهات مختلفة

منوعات

المزيد

القبض على لاعب كرة قدم تونسي بتهمة حيازة مواد مخدرة

بنفس سيناريو أفلام هوليود، سجين يدير شبكة نصب في بنغازي من داخل السجن

رسالة توفيق عكاشة الغامضة عن بحيرة طبرية تثير القلق، والنشطاء يربطونها بظهور المسيح الدجال

الشرطة التركية تقتحم منزلا لإيقاظ مالكه من النوم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الاثنين في الأسواق؟

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 2 ديسمبر في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام من مباريات الزمالك وغزل المحلة قبل موقعة الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (2 - 4)

مفتي الجمهورية: إصدار قانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين

دار الإفتاء توضح حكم النقوط الذي يقدم في المناسبات الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية