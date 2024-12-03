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محافظات

ضبط طن لحوم وتحرير 334 محضرا في حملة تموينية في الدقهلية

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

 أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

حملات للتفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية

 وأوضح “مرزوق” أنه تم ضبط أكثر من طن لحوم ومواد غذائية وعصائر متنوعة مخالفة للاشتراطات، وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ولردع الجشعين.

استمرار أعمال الحملات التموينية 

 وأكد "مرزوق" على استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة وأنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري ومراقبة محلات الجزارة وبيع اللحوم والمخابز والتأكيد على الإعلان عن الأسعار في أماكن واضحة.

 جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور علي حسن مدير مديرية تموين الدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام  إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.

ضبط طن منتجات غير صالحة في حملات تموينية

 وأوضح مدير مديرية التموين أن حملات تموينية  ضبطت 518 منتج لحوم ودواجن،700 كيلو نخالة، 100 كيلو مخللات، 420 لتر سولار وبنزين، 3 اسطوانات بوتاجاز،20 لتر زيت، وتحرير 236 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز، 98 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة على مدار أربعة أيام وإحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.

أنواع المخالفات في مجال الرقابة 

 وشملت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز،نقص في وزن الرغيف،  بطاقات ومبيعات وهمية، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة المواصفات، وتوقف عن الإنتاج، وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات، عدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار،سلع مجهولة المصدر، وتجميع سلع مدعمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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