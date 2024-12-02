محافظ الأقصر: اتجاه للقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور

اجرى المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، جولة تفقدية بمحيط مسجد السيد يوسف بمنطقة الكرنك، حيث وجه بإنشاء سور حول ساحة المسجد بما يتلائم مع الهوية البصرية والطابع المميز لمدينة الأقصر، وسيتم التنفيذ من خلال الجهاز المركزي للتعمير.

محافظ الأقصر يوجه بتطوير ورفع كفاءة ساحة مسجد السيد يوسف



وتفقد محافظ الأقصر ساحة معبد الكرنك، وموقف الحنطور حيث التقي مع أصحاب الحناطير موجها تعليماته باتخاذ إجراءات رادعة ضد العربات المخالفة للسير أو الوقوف العشوائي أو القيادة دون السن القانوني أو عدم ارتداء الحفاضات للخيل، والمصادرة النهائية للعربة وعدم الترخيص لها عند تكرار المخالفة.



أكد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، على ضرورة الاهتمام بتكثيف كافة الجهود للقضاء على المواقف العشوائية لـ عربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع، وإلزام سائقي الحنطور، بوضع "حفاضات" للخيل، لمنع تراكم مخلفات الخيل العضوية على الطرق وتشويه الطرق الرئيسية أمام الزائرين من السائحين من كافة أنحاء العالم.



رافق محافظ الأقصر خلال جولته، كلا من اللواء علي شرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس هاني طايع مدير الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر.

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