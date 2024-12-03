ضبط 8 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (البحر الأحمر - الجيزة )، من ضبط 8 لصوص بتهمة ارتكاب جرائم سرقات رؤوس ماشية من مزارع ومعمل تحاليل فى العجوزة.



فى دائرة مديرية أمن البحر الأحمر؛ تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بتهمة ارتكابه واقعة سرقة (3 أجهزة حاسب آلى – شاشة تلفاز) بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، وأقر بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميله"سىء النية" ( تاجر خردة – مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها).



سرقة 25 رأس ماشية

وفى دائرة مديرية أمن الجيزة؛ تم ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) في مركز منشأة القناطر بتهمة سرقة (25 رأس ماشية) من داخل مزرعتين بدائرة المركز وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (بندقية خرطوش، عدد من الطلقات، آله حادة، مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم بإرشادهما ضبط "20 رأس ماشية" كما اعترفا بتصرفهما فى "5 رؤوس ماشية" بالبيع نظير المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما.



كما ضبط (عامل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة العجوزة بتهمة سرقة خزينة حديدية صغيرة الحجم بداخلها مبلغ مالى من داخل معمل تحاليل كائن بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشاده ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه –2 هاتف محمول قام بشرائهما من متحصلات واقعة السرقة).



كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة العجوزة بتهمة النصب والإحتيال على إحدى السيدات عقب إيهامها بقدرته على العلاج الروحانى والإستيلاء على مشغولاتها الذهبية، وبحوزته (مبلغ مالى "متحصلات بيع المسروقات").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى عميلان سيئا النية (مالك محل مصوغات، عامل بمحل مصوغات ذهبية – مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين) تم ضبطهما، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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