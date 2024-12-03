شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، عدة حملات أمنية استهدفت حائزى والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

حملة أمنية على أوكار المخدرات تضبط 82 ديلر مخدرات بحوزتهم أسلحة وحشيش بالهرم

وأسفرت جهودها عن ضبط 70 قضية ضُبط خلالهم 82 متهما وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (كمية لمخدرات "الحشيش، الهيروين، الآيس" – عدد من الأقراص المخدرة – 6 فرد خرطوش - عدد من الطلقات - 28 سلاح أبيض).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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