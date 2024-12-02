الكاثوليكية تشكل لجنة حرمان كنسي لمرتكبي واقعة سرقة وهدم كنيسة الأقصر

في أجواء من الإيمان والثبات، ترأس غبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداسًا إلهيًا بكنيسة السيدة العذراء مريم بالمريس، الأقصر، تضامنًا مع شعب الرعية عقب الحادث الإجرامي الذي استهدف الكنيسة بالسرقة والهدم.

شارك في القداس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة، وعدد من المطارنة والكهنة، بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات الكاثوليكية، ورعايا أخرى، في تجمع يعكس وحدة الكنيسة الكاثوليكية وتضامنها مع الإيبارشية وأبناء الكنيسة.

مصاب الكنيسة

في كلمته، أكد غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق أن الحادث المؤسف هو مصاب للكنيسة بأكملها، بل ولكل الشعب المصري الذي يحترم المقدسات ودور العبادة. وشدد على متابعة الكنيسة للأحداث عن كثب، مشيرًا إلى تضامنها الكامل مع نيافة الأنبا عمانوئيل وأبناء الرعية، داعيًا إلى التمسك بالإيمان والرجاء، والعمل على إعادة بناء الكنيسة بشكل أفضل.

وتطرق غبطته إلى "يوبيل الرجاء" الذي أعلنه قداسة البابا فرنسيس، داعيًا الجميع إلى التحلي بالصبر والعمل وفقًا لما جاء في رسالة القديس بولس: "فَرِحِينَ فِي الرَّجَاءِ، صَابِرِينَ فِي الضِّيْقِ، مُواظِبِينَ عَلَى الصَّلاَةِ".

من جانبه، أكد نيافة الأنبا عمانوئيل أن الكنيسة ستنهض من جديد مستمدة قوتها من الله ومن إيمان شعبها، مشيدًا بالدور الفعّال للدولة في متابعة الواقعة ومحاسبة الجناة، ومثمنًا التعاون الذي يعكس الحرص على حماية المجتمع والمقدسات.

وأعلن نيافته تشكيل لجنة كنسية لإصدار قرار الحرمان الكنسي لمرتكبي هذا العمل الإجرامي، مؤكدًا أن الكنيسة ستظل شاهدة على المحبة والسلام مع التمسك بالعدالة.

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