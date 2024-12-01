محافظ الأقصر يصدر حركة تنقلات لتنمية العمل بالجهاز التنفيذي

أصدر المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، عدة قرارات لدفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي للمحافظة، وتطوير منظومة العمل المؤسسي بالمحافظة، وضخ دماء جديدة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الأقصر.

قرارات محافظ الأقصر



وتضمنت القرارات، تكليف أحمد الطيب محمد للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنه، ومحمود عبدالله النوبي للعمل بوظيفة مدير عام الادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة، وفريد شوقي بكري للعمل بديوان عام محافظة الأقصر.

حركة تنقلات بديوان عام محافظة الأقصر



كما تم تكليف محمد مهدي غزالي مديرا للحسابات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالإضافة إلى عمله مديرا لإدارة المخزون السلعي، وتكليف المهندسة هناء عربي عبدالرحمن بالإشراف على منظومة التقنين ومتابعة التقنين مع رؤساء المراكز والمدن إلى جانب عملها بالمكتب الفني ومديرا لوحدة المتغيرات المكانية.



كما تم تكليف المهندس نشأت عدلي مديرا للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، والمهندس ماجد جميل، مديرا للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الأقصر.



وتكليف محمد إبراهيم امين سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بالإشراف على ادارة حماية أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بالإضافة إلى عمله.

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