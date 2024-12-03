الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قمة عربية..الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة بدوري أبطال آسيا

فريق الهلال،فيتو
فريق الهلال،فيتو

تتجه أنظار عشاق الرياضة العربية للمباراة الهامة بين فريق  الهلال السعودي والغرافة القطري، والتي من المقرر أن تقام على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض، وتأتي المباراة في إطار منافسات الجولة السادسة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

موعد مباراة الهلال والغرافة 


وتقام المباراة التي ستجمع بين كل من نادي الهلال السعودي والغرافة القطري، على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:00 مساء.


القنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة اليوم


ويتم نقل أحداث المباراة المرتقبة اليوم والتي ستجمع بين كل من نادي الهلال السعودي والغرافة القطري، في إطار منافسات الجولة السادسة في دوري أبطال آسيا للنخبة للعام 2024 – 2025، على القنوات التالية.

قناة SSC SPORTS 1 HD، ويقوم بنقل أحداث المباراة المعلق الرياضي فارس عوض.


قناة الكأس 9، ويقوم بنقل أحداث المباراة المعلق الرياضي خالد الحدي.


قناة beIN AFC، ويقوم بنقل أحداث المباراة المعلق الرياضي عامر الخوذيري.

 

ترتيب الفريقين قبل مباراة اليوم 


ويدخل الهلال المباراة بعد ضمان التأهل إلى دور الـ16، عقب تعادله الأخير مع السد. ويطمح الفريق لاستعادة صدارة المجموعة التي يحتلها حاليًا أهلي جدة برصيد كامل من النقاط، حيث أن الهلال يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن النصر الثالث.


في المقابل، يواجه الغرافة تحديًا صعبًا؛ إذ يحتل المركز الثامن برصيد 4 نقاط فقط، ويحتاج إلى الفوز لتعزيز فرصه في التأهل ولكن المهمة صعبة في مواجهة الأداء القوي الذي يقدمه الهلال هذا الموسم.

 


تاريخ مواجهات الفريقين 


التقى الهلال والغرافة في 6 مباريات سابقة بدوري أبطال آسيا، حيث فاز الهلال في 4 مواجهات، بينما حقق الغرافة فوزًا واحدًا، وانتهت مواجهة بالتعادل.

كما سجل الهلال 13 هدفًا في شباك الغرافة، بينما أحرز الفريق القطري 8 أهداف.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال آسيا للنخبة الهلال السعودي أبطال آسيا للنخبة أبطال آسيا السعودية الرياض العاصمة السعودية الرياض دوري أبطال آسيا

مواد متعلقة

المباراة غدًا، من يلعب السوبر المصري للكرة النسائية بعد اعتذار وادي دجلة؟

الاتحاد الأردني يكرم منى عطا الله

بعد قرار محمد عادل، هل يتدخل الفيفا في أزمة التسريبات؟

سيراميكا يعين معتز البطاوي مشرفا عاما على الفريق الأول لكرة القدم

هاني أبوريدة: استمرار رابطة الأندية حتى نهاية الموسم، وهذا موقف حسام حسن (صور)

صغير السن ويشبه طريقة لعبه، الزمالك يعثر على خليفة أشرف بن شرقي في ليبيا

أرقام محمد صلاح قبل قمة ليفربول ومانشستر سيتي، وماذا يحتاج لدخول التاريخ

مواعيد مباريات اليوم السبت 30-11-2024 والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

من مدير الكرة القادم في الأهلي؟ المنافسة تنحصر في هذا الثنائي

إحالة طاقم تحكيم مباراة الزمالك وغزل المحلة للتحقيق

تسجيل صوتي يقلب الموازين في قضية المخرج عمر زهران وشاليمار الشربتلي

بعد تهديده بتحويل المنطقة لجحيم، توفيق عكاشة يكشف مخطط ترامب لتصفية الشرق الأوسط

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم

هذا العيار يتراجع لـ 1577 جنيه، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 3-12-2024

أول رد فعل من شيرين عبد الوهاب بعد استدعائها للتحقيق في نقابة الموسيقيين

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

إنشاء معارض متبادلة للفن في فترة حكم السلالات الإمبراطورية بين روسيا والصين

النسيان القاتل، مريض زهايمر يرتكب جريمة مروعة ضد رفيقة العمر

روسيا تطور مساعدًا افتراضيًّا للأخصائيين النفسيين

لحظة انسحاب الوفد الجزائري من "قمة الشراكات" بنيودلهي، بسبب الكيان الصهيوني

المزيد

خدمات

المزيد

البورصة المصرية، سعر الذهب بحركة التداولات اليوم الثلاثاء (آخر تحديث )

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 بمنتصف التعاملات

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في البورصات العالمية

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على معاش الطفل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي لذوي الإعاقة، مظاهر التيسير ورفع الحرج عن المكلفين في الشريعة الإسلامية

أسماء سورة الماعون وفضلها وهل هي مكية أم مدنية؟

تفسير رؤية الملابس الممزقة في المنام وعلاقتها بالمشاكل  والخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية