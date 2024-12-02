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أخبار مصر

الجيزة تنظم قافلة طبية شاملة بالمجان بالواحات البحرية

القافلة الطبية
القافلة الطبية
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نجحت محافظة الجيزة، بالتعاون مع جامعة الأزهر، في تنظيم قافلة طبية شاملة بمركز الواحات البحرية، استمرت على مدار يومين، استفاد منها نحو 1940 مواطنًا.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم لتنظيم مثل هذه الفعاليات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأهالي الواحات والمناطق النائية.

وشملت الخدمات التي قدمتها القافلة الكشف الطبي على مختلف التخصصات، وصرف الأدوية مجانًا، وإجراء 78 عملية جراحية متنوعة، بالإضافة إلى تحويل 112 حالة إلى مستشفى الزهراء الجامعي لإجراء المزيد من الفحوصات والعمليات.

دور الأزهر الشريف في تنظيم القوافل الطبية

وأشاد المحافظ بدور الأزهر الشريف في تنظيم مثل هذه القوافل، مؤكدًا على أهمية التعاون بين المؤسسات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار النجار إلى أنه سيتم تنظيم المزيد من القوافل الطبية والتنموية خلال الفترة المقبلة لتغطية كافة مناطق المحافظة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا.

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