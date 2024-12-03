الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الجيش السوري يحبط محاولات التنظيمات المسلحة للتقدم بريف حماة

الجيش السوري، فيتو
الجيش السوري، فيتو

قال المرصد السوري إن الجيش السوري أحبط محاولات للتنظيمات المسلحة، للتقدم عند قلعة المضيق وعدة نقاط بريف حماة الشمالي.

ودارت اشتباكات هي الأعنف منذ انطلاق أن شنت الفصائل المسلحة هجوما مباغتا الأربعاء، مكنها من السيطرة على أحياء في مدينة حلب وعدد من القرى في ريفي إدلب.

ونفذت الطائرات الحربية والمروحية أكثر من 45 ضربة جوية خلال الساعات الماضية، تزامنا مع معارك طاحنة في ريف حماة الشمالي، وتمكن الجيش السوري من إحباط محاولات تقدم الفصائل المسلحة على قلعة المضيق وبعض النقاط.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك شن ضربات متتالية على تجمعات المسلحين في أطراف بلدة السفيرة في ريف حلب الشرقي.

وقال البيان إن الضربات أسفرت عن مقتل وجرح عشرات من المسلحين، بالإضافة إلى تدمير عدد من العربات والآليات التي كانت بحوزتهم. كما أعلنت القوات السورية عن تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب، بهدف تعزيز خطوط الدفاع وحماية المدنيين والجنود.

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المرصد السوري الجيش السوري قلعة المضيق ريف حماه إدلب وزارة الدفاع السورية

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