تكريم مميز لرواد الطب عادل زكريا وميري شهيد في ملتقى التميز والإبداع العربي 2024

شهد ملتقى التميز والإبداع العربي، برئاسة الدكتورة داليا المتبولي، ومديره التنفيذي الإعلامي تحسين الضبع، تكريمًا مميزًا للدكتور عادل زكريا والدكتورة ميري شهيد، تقديرًا لإسهاماتهما البارزة في المجال الطبي، وخاصة في مجال التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي.

إنجازات في مجال التغذية العلاجية

نال الطبيبان جائزة التميز والإبداع عن جهودهما الرائدة في تقديم حلول علاجية متطورة تعتمد على التغذية العلاجية، التي تُعد من أهم الطرق العلاجية المتبعة عالميًا، وأكد الطبيبان في كلمتيهما أثناء التكريم أن التغذية العلاجية باتت عنصرًا أساسيًا في تحسين نوعية الحياة، وعلاج العديد من الأمراض المزمنة بطريقة طبيعية وآمنة.

ووجها الطبيبان عادل زكريا وميري شهيد رسالة شكر وتقدير للقائمين على الملتقى، معبرين عن اعتزازهما بهذا التكريم الذي يمثل دافعًا للاستمرار في تقديم الأفضل في مجال الطب الحديث.

تكريم نجوم الفن والرياضة

جاء هذا التكريم بجانب مجموعة من أبرز نجوم الفن والرياضة، حيث حصلت النجمة إلهام شاهين والنجم ماجد المصري على جوائز تقديرًا لمسيرتهما الفنية الثرية، كما تم تكريم الفنانة الصاعدة إلهام صفي الدين والفنانة درة، وحازت النجمة مي عمر على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، وفي الجانب الرياضي، تم تكريم الكابتن طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق، تقديرًا لعطائه المميز في المجال الرياضي.

منصة للتميز والإبداع

يُعد ملتقى التميز والإبداع العربي حدثًا سنويًا يحتفي بالمبدعين من مختلف التخصصات، وقد أثبت في نسخته لهذا العام دوره كمحطة للتكريم والاحتفاء بالجهود المتميزة، ليظل منبرًا يوحد المبدعين ويسلط الضوء على الإنجازات البارزة في الوطن العربي.

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