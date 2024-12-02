أخبار مصر اليوم: وقف 250 ألف بطاقة تموينية جديدة.. البيئة تعلن حالة الطوارئ بعد غرق سفينة الشحن بالقصير.. موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

بسبب محددات العدالة الاجتماعية، وقف 250 ألف بطاقة تموينية جديدة

كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن وقف نحو 250 ألف بطاقة تموينية، بسبب تطبيق محددات استبعاد جديدة للعدالة الاجتماعية بداية من شهر ديسمبر الجاري.

وفوجيء أصحاب تلك البطاقات التموينية عند التوجه لصرف مقرراتهم التموينية الشهرية، بوقف بطاقاتهم وبموجب ذلك وقف صرف التموين والخبز.

وأكدت مصادر بوزارة التموين أن أسباب وقف تلك البطاقات، هي تطبيق محددات استبعاد جديدة اعتبارا من ديسمبر الجاري، وهي:

امتلاك سيارة موديل 2017 فأعلى.

مصاريف مدرسة للأبناء تتجاوز 50 ألف جنيها.

الحصول على مرتب مرتفع يصل إلى 24 ألف جنيه فأعلى.

هذا بجانب وقف أصحاب البطاقات التموينية الذين يحصلون على ممارسة كهرباء ولم يتقدموا بطلب لتركيب عداد كهرباء كودي حتى الآن.

وأوضح المصدر أن استبعاد بطاقات التموين بسبب محددات العدالة الاجتماعية يترتب عليه وقف صرف التموين والخبز معا وليس التموين فقط.

وكانت وزارة التموين عند تطبيق محددات الاستبعاد على بطاقات التموين في المراحل السابقة، تقوم بوقف صرف التموين فقط، بينما تستمر في صرف الخبز المدعم، إلا أن في هذه المرحلة الجديدة، والتي بدأت أول ديسمبر الجاري، يتم وقف التموين والخبز معا وبشكل نهائي.

وقف بطاقات تموينية جديدة بسبب ممارسات الكهرباء، أول ديسمبر

فوجيء عدد كبير من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بوقف بطاقاتهم من أول ديسمبر الجاري، ومنعهم من صرف السلع التموينية وكذلك الخبز المدعم

وأكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم وقف بعض البطاقات التموينية بسبب ممارسات الكهرباء وعدم التقديم لتركيب عدادات الكهرباء الجديدة.

يأتي ذلك رغم قرار وزير التموين في شهر أكتوبر الماضي، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عودة تفعيل البطاقات التموينية للمواطنين التي توقفت في شهر سبتمبر الماضي، والمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، وذلك بعد توقفها مؤقتًا خلال شهر أكتوبر.

وبعد تصريح لوزير الكهرباء بإرسال بيانات المواطنين أصحاب البطاقات لوزارة التموين لعودتهم مرة أخرى لمنظومة الدعم، نظرا لأن تأخير تركيب العدادات نتيجة تقصير من شركات الكهرباء ونقص في توافر العدادات.

واستطاع أصحاب البطاقات التموينية التي كانت متوقفة في شهر سبتمبر الماضي بسبب سرقة التيار الكهربائي، من صرف مقررات التموين لشهر نوفمبر الماضي، وذلك بعد قرار وزير التموين بعودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، مؤكدا تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، اعتبارا من أول نوفمبر 2024.

وأوضح الوزير، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائمًا لتقديم الخدمات بأعلى جودة، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، كما شدد الوزير على استمرار إيقاف الدعم عن من تحرر لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وذلك لضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية موارد الدولة.

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البيئة تعلن حالة الطوارئ بعد غرق سفينة الشحن بالقصير

رفعت وزارة البيئة حالة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع تداعيات حادث غرق سفينة شحن بسواحل مدينة القصير.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة خلال الأيام الماضية للسيطرة على الوضع، إلا أن سوء الأحوال الجوية وتضرر هيكل السفينة بشكل كبير أدى إلى غرقها.

وأوضحت الوزيرة أن فرق العمل المتخصصة تعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية الغرق ورصد أي آثار بيئية سلبية تنتج عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول أي ملوثات إلى الشاطئ أو المناطق السياحية المجاورة

كما أعلنت وزيرة البيئة عن بدء برنامج طموح لاستعادة النظام البيئي في البحر الأحمر وجنوب سيناء، مع التركيز بشكل خاص على منطقة القصير التي شهدت الحادث. ويهدف هذا البرنامج إلى إجراء دراسات متخصصة وقياس معدلات استعادة التوازن البيئي البحري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 3-12-2024 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 13 والعظمى 22

العاصمة الإدارية: الصغرى 11 والعظمى 22

6 أكتوبر: الصغرى 11 والعظمى 21

بنها: الصغرى 12 والعظمى 22

الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 23

العلمين الجديدة: الصغرى 11 والعظمى 22

مطروح: الصغرى 12 والعظمى 21

سيوة: الصغرى 09 والعظمى 21

كاترين الصغرى 02 والعظمى 16

بورسعيد الصغرى 17 العظمى 22

الزقازيق: الصغرى 12 والعظمى 22

الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 23

السويس: الصغرى 11 والعظمى 22

شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25

الغردقة الصغرى 14 والعظمى 26

الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 23

بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 23

المنيا: الصغرى 11 والعظمى 22

أسيوط الصغرى 09 والعظمى 22

سوهاج الصغرى 10 والعظمى 23

الأقصر الصغرى 09 والعظمى 25

أسوان: الصغرى 11 والعظمى 25

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1:1. 2.25متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.25 متر

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما تظهر الشبورة المائية الصباحية تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

مدبولي يؤكد دعم الحكومة الكامل لرؤساء الهيئات الإعلامية في أداء مهامهم ورسالتهم

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية الجُدد، حيث حضر المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بحضور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بتقديم التهنئة لرؤساء الهيئات الإعلامية بمناسبة أدائهم اليمين القانونية أمام مجلس النواب كرؤساء لهذه الهيئات المهمة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في مهام عملهم خلال الفترة القادمة، مؤكدًا حرصه على عقد هذا اللقاء خلال ثاني يوم بعد أداء اليمين القانونية، وذلك بالنظر لما يمثله ملف الإعلام ودوره في توضيح الرؤى والحقائق، ورفع الوعي المجتمعي، خاصة في ظل ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات على المستويين الخارجي والداخلي خلال هذه المرحلة شديدة الصعوبة.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى دور الهيئات الإعلامية المهم في نقل مختلف الحقائق للمواطنين، وزيادة حجم إدراكهم بمختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية، بما يسهم في زيادة الوعي والحفاظ على التماسك الداخلي.

ضمن خطتها لإعمار بيوت الله، الأوقاف تفتتح 25 مسجدًا جديدًا الجمعة المقبلة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح ٢٥ مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة، ٥ من جمادى الآخرة ١٤٤٦ هجرية، الموافق ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م، في مختلف المحافظات، ٢٢ مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، وثلاثة مساجد صيانةً وتطويرًا.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، ففي محافظة بني سويف، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد طيبة الكائن بقرية سنور، شرق النيل بندر بني سويف؛ والمسجد الكبير الكائن بقرية هليه، مركز ببا؛ ومسجد عزبة فيصل الكائن بقرية إهناسيا الخضراء، مركز بني سويف؛ وصيانة المسجد الكبير الكائن بقرية منشأة أبو مليح، مركز سمسطا.

وفي البحيرة، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة العساكرة، قرية صفط الحرية، مركز إيتاي البارود؛ ومسجد الحلفاية بقرية جبارس تبع النبيرة، مركز إيتاي البارود؛ ومسجد القراجي بقرية البسلقون، مركز كفر الدوار؛ ومسجد الرحمة أبو حجاب بقرية الحاجر، مركز كفر الدوار؛ ومسجد عباد الرحمن بجوار المقابر، مركز وادي النطرون؛ ومسجد محمد كريم بقرية الدروية البحرية، مركز أبو حمص؛ وصيانة مسجد الجمعية بقرية الحماد الشرقي، مركز رشيد.

وفي الإسماعيلية، تم إحلال وتجديد مسجد أبو جمعان بعزبة العرب، مركز ومدينة أبو صوير.

وفي الإسكندرية، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمن بطريق الجلاء، العامرية ٢.

وفي الغربية، شملت الأعمال إحلال وتجديد المسجد الجديد بكفر عطية، مركز قطور.

وفي المنيا، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمن الحاج أمين بقرية صفط الشرقية، مركز المنيا؛ ومسجد خميس بقرية الصليبة، مركز سمالوط؛ ومسجد خالد بن الوليد بعزبة خليل عبد، قرية ههيا، مركز المنيا.

وفي أسيوط، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الجندية بقرية بني حسين، مركز أسيوط؛ وإنشاء مسجد الحسن، الشيخ نجيب، مركز القوصية.

وفي الفيوم، تم إنشاء مسجد المصطفى بقرية المقاتلة، مركز طامية.

وفي الشرقية، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد بني قريش بقرية العزازي، مركز فاقوس؛ ومسجد الزغايبة، الصالحية القديمة بمركز فاقوس؛ ومسجد بركات الرمالي بمركز الحسينية؛ وإنشاء مسجد الواحد الأحد بالمجاورة ٢٦، العاشر من رمضان.

موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

أكد مصدر بالمجلس الأعلي للجامعات، أن الجامعات ملتزمة بالجدول الزمني للعام الدراسي، مشيرا إلي انطلاق امتحانات الفصل الدراسي في موعدها خلال شهر يناير المقبل.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بالجامعات يوم السبت 4 يناير 2025، وتنتهي الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهي الخميس 6 فبراير 2025.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهي الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إن منظومة التعليم العالي تتميز بالتنوع الكبير في مؤسساتها التعليمية، حيث تضم (27 جامعة حكومية، و35 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع للجامعات الدولية، و181 معهدًا)، بالإضافة إلى 10 جامعات باتفاقيات دولية، إطارية، وقوانين خاصة وأكاديمية.

وفي سياق اخر أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه يتم التوسع في إنشاء كليات ومعاهد متخصصة في مجال رعاية ذوي الإعاقة، هدفها إعداد وتأهيل خريجين متخصصين قادرين على التعامل الأمثل مع هذه الشريحة الهامة من المجتمع بشكل علمي واحترافي.

وأضاف الوزير أن العمل مستمر على تطوير المناهج الدراسية وإتاحة المواد التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بطرق مناسبة تساعدهم على التحصيل الدراسي بسهولة ويسر، فضلًا عن تدريبهم على سبل الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتمكينهم من تجاوز حدود الإعاقة سواء كانت سمعية أو بصرية، وتنفيذ سبل الإتاحة داخل الأحرم الجامعية لذوي الإعاقات الحركية.

اختيار مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بالإجماع

اختار أعضاء المكتب التنفيذي ل المجلس الوزاري العربي للكهرباء، بالإجماع، جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرئاسة المكتب للدورة الحالية، واختارت الدول الأعضاء مملكة البحرين نائبًا لرئيس المجلس.

جاء الاختيار تأكيدا للدور المصري في دعم العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية.

وكانت وزارة الكهرباء استضافت فعاليات الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والذي انعقد على مدار يومين في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية وخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، وعدد من مؤسسات وجهات التمويل الدولية.

تفعيل اتفاقية السوق المشتركة والربط الكهربائي العربي الشامل

أكد الدكتور محمود عصمت مواصلة العمل لتفعيل اتفاقية السوق المشتركة والربط الكهربائي العربي الشامل والتى شرفت الدورة الحالية المنعقدة فى العاصمة الإدارية بالتوقيع عليها، موضحًا أن إقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بمثابة جني لثمار ومجهودات امتدت لما يقرب من عشرين عامًا في إطار تحقيق الهدف الأساسي وهو الوصول للربط الكهربائي العربي الشامل وإقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء

أشار الدكتور محمود عصمت إلى اهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي المشترك لتفعيل السوق العربية المتكاملة للكهرباء وإدارتها وفقا لمعايير اقتصادية، موضحًا أن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي والذي سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل يعد نموذجا ونواة لربط كهربائي عربى شامل، مؤكدا التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتنفيذ ما جاء فى الاتفاقيتين والإسراع فى استكمال الاجراءات اللازمة واستكمال البناء المؤسسي لإدارتها، موضحا اهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر للتعامل مع التحديات واستثمار الفرص المتاحة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق استقرار وجودة التغذية، مقدما الشكر لأعضاء المكتب التنفيذي لاختيار مصر للرئاسة.

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