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أخبار مصر

اختيار مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بالإجماع

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
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اختار أعضاء المكتب التنفيذي ل المجلس الوزاري العربي للكهرباء، بالإجماع، جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرئاسة المكتب للدورة الحالية، واختارت الدول الأعضاء مملكة البحرين نائبًا لرئيس المجلس.

اختار  مصر لرئاسة المكتب للدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي

جاء الاختيار تأكيدا للدور المصري في دعم العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية.

وكانت وزارة الكهرباء استضافت فعاليات الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والذي انعقد على مدار يومين في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية وخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، وعدد من مؤسسات وجهات التمويل الدولية.

تفعيل اتفاقية السوق المشتركة والربط الكهربائي العربي الشامل

اكد الدكتور محمود عصمت  مواصلة العمل لتفعيل اتفاقية السوق المشتركة والربط الكهربائي العربي الشامل والتى شرفت الدورة الحالية المنعقدة فى العاصمة الإدارية بالتوقيع عليها، موضحًا أن إقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بمثابة جني لثمار ومجهودات امتدت لما يقرب من عشرين عامًا في إطار تحقيق الهدف الأساسي وهو الوصول للربط الكهربائي العربي الشامل وإقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء

اشار الدكتور محمود عصمت إلى اهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربى المشترك لتفعيل السوق العربية المتكاملة للكهرباء وإدارتها وفقا لمعايير اقتصادية، موضحًا ان مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى والذى سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل يعد نموذجا ونواة لربط كهربائي عربى شامل، مؤكدا التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتنفيذ ما جاء فى الاتفاقيتين والإسراع فى استكمال الاجراءات اللازمة واستكمال البناء المؤسسي لأدارتها، موضحا اهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر للتعامل مع التحديات واستثمار الفرص المتاحة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق استقرار وجودة التغذية، مقدما الشكر لاعضاء المكتب التنفيذي لاختيار مصر للرئاسة.

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