هل يدخل أشرف داري حسابات كولر بمواجهة أورلاندو بعد انتظامه في المران الجماعي؟

انتظم أشرف داري مدافع الأهلي في مران القلعة الحمراء الجماعي اليوم بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به علي مستوي كاحل القدم في وقت سابق.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي أن مارسيل كولر لم يحدد بعد موقف أشرف داري من الاعتماد علية خلال مواجهة أورلاندو خاصة وان اللاعب ماذا عائد من الإصابة ولم يشارك سوا في مران وحيد.

وأضاف " في حال جاهزية اللاعب وظهور بمستوي جيد في التدريبات بالتاكيد سوف يدخل حساب مدرب الاهلي لمباراة الفريق الجنوب افريقي.

عقد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة منفردة اليوم مع مصطفى شوبير حارس مرمي الفريق قبل انطلاق المران على ملعب التتش بالجزيرة شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية والإدارية.

وينتظم محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي في مران الأهلي الجماعي اليوم بعد غيابه أمس عن مران المستبعدين من مباراة البنك الأهلي عقب الحصول على إذن من الجهاز الفني للراحة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يوم السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري في الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

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