استقبلت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران الطلبة الجدد من دفعة 59B وأولياء أمورهم، اليوم الخميس الموافق 28 من شهر نوفمبر 2024.

الكلية المصرية لعلوم الطيران تستقبل دفعة جديدة من الطلاب

جاء ذلك تحت رعاية الطيار عزت متولي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

استُهل الحفل بكلمة ترحيبية ألقاها الطيار مصطفى موافي، عميد الكلية المصرية للطيران، رحب فيها بالحضور الكريم، تلاها عرض تقديمي قدمه وكيل الكلية المصرية للطيران، تضمن نبذة تاريخية عن الكلية ورؤيتها المستقبلية، بالإضافة إلى شرح تفصيلي حول الإمكانيات التدريبية المتاحة، والتي تشمل قاعات المحاضرات المجهزة، برامج التدريب المختلفة، محاكيات الطيران، وأنواع طائرات التدريب.

كما تضمن العرض توضيحًا لأنظمة التدريب المعتمدة في الكلية والتي تتوافق مع التشريعات الدولية ECAR 141 وECAR 61.

واختتم الحفل بجلسة تفاعلية أجاب فيها عميد الكلية على استفسارات أولياء الأمور المتعلقة بمراحل التأهيل الأكاديمي والتدريبي للطلاب خلال فترة دراستهم.

المعرض الدولي السنوي للصناعات IMCE

وفي سياق اخر شاركت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الدولي السنوي للصناعات IMCE، الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية.

المصرية لعلوم الطيران تشارك في المعرض الدولي السنوي للصناعات

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الهامة بهدف تعزيز جهود التعاون في مجال الطيران المدني.

وذلك على مدار الثلاثة أيام الماضية حيث حرصت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران على المشاركة بفعالية لتحقيق أهدافها في دعم القطاع الصناعي وتعزيز التعاون مع المُصّنعين المحليين.

الفرص المتاحة للتعاون مع المصنعين المحليين لتوفير مستلزمات الإنتاج المتعلقة بمجال الطيران المدني

وتهدف مشاركة الأكاديمية في فعاليات المعرض لاستكشاف الفرص المتاحة للتعاون مع المصنعين المحليين لتوفير مستلزمات الإنتاج المتعلقة بمجال الطيران المدني، مثل محركات وهياكل الطائرات والمعدات الفنية ذات الصلة، فضلا عن الاستفادة من المعرض كونه منصة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تواجدت الأكاديمية بجناحها للتفاعل مع المصنعين واستعراض الاحتياجات الحالية من قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج التي يمكن إنتاجها محليًّا.

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