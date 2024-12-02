مدير عام نادى المعلمين بالإسكندرية يكشف تفاصيل حريق قاعة الأفراح (فيديو)

كشف الدكتور سمير النيلى مدير عام نادى المعلمين بمحافظة الإسكندرية اليوم الاثنين، تفاصيل الحريق الهائل بقاعة افراح بداخل النادىK والتسبب فى خسائر مادية دون وجود أى إصابات بشرية فى الأرواح.

وأكد مدير عام النادى فى تصريح خاص لفيتو أن الحريق اندلع بداخل قاعة الأفراح داخل النادى، نظرا لوجود مدخل لبوابة القاعة بالنادى ،مضيفا أن الحريق نشب فى تمام الساعة الثانية ظهرا، واشتعلت النيران بكافة محتويات القاعة بالكامل والتسبب فى خسائر مادية كبيرة بقاعة الأفراح التي تحتوي على كافة المعدات بداخلها.

وأضاف مدير عام النادى، أن جميع العاملين بداخل النادى كان لهم الدور الأول فى محاولتهم إخماد النيران المشتعلة، على الرغم من استخدامهم لطفايات الحرائق إلى جانب مجهودات رجال الأمن والحماية المدنية والدفع بنحو ٨ سيارات إطفاء والسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى النادى بالداخل.

وأشار النيلى إلى أن النادى يعمل بكامل طاقته واستقبال أعضائه دون توقف وفتح أبوابه أمام أعضاء النادى من المعلمين مضيفا أن الحريق ليس هو الأول الذى يشهده النادى على خلاف حريق من قبل بأحد الكافيهات بداخل النادى، والتسبب أيضا فى خسائر كبيرة قائلا “ النيران بدأت فى بدايتها صغيرة ولكن مع شدة الرياح والمواد القابلة للاشتعال ”.

واستكمل، أن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من تواجد طفايات الحرائق وتوفير كافة الخدمات لجميع الأعضاء موضحا أن هناك متابعة لتداعيات الحريق والوقوف على كافة التفاصيل الكاملة التى أدت إلى اشتعال النيران بالقاعة.

وكان قد تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأجهزة الأمنية إخطار يفيد بنشوب حريق هائل بداخل إحدى قاعات الافراح بنادى المعلمين دون وجود اى إصابات بشرية فى الأرواح.

على الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية مدعومين 8 سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين نشوب حريق بقاعة أفراح شهيرة داخل نادي المعلمين على كورنيش الإسكندرية، وتدمير محتوياتها بالكامل.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها لباقي قاعات ومنشآت النادي، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

ويعد الحريق هو الثاني الذي يشهده نادي المعلمين خلال 25 يومًا، إذ التهمت النيران كافيه شهير مكون من 3 طوابق داخل النادي نفسه في 2 نوفمبر الماضي، دون تسجيل إصابات.

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