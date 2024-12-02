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اقتصاد

168 مليون دولار صادرات البطاطس النصف مقلية خلال 2024

د تميم الضوى
د تميم الضوى

كشف الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن معدلات صادرات البطاطس النصف مقلية خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، سجلت نحو 168 مليون دولار، وبكميات وصلت لنحو 149 ألف طن، بزيادة بلغت نحو 36% عن ذات الفترة من العام الماضي، حيث سجلت الصادرات نحو 124 مليون دولار، وبلغت الكميات نحو 102 ألف طن.

 السعودية في مقدمة أهم الدول المستوردة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بقيمة  33 مليون دولار

وأوضحت الدراسة  التى استعرضها  الضوى، أن السعودية في مقدمة أهم الدول المستوردة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بإجمالي صادرات وصل لنحو 33 مليون دولار، وبنسبة زيادة 151% مقارنة بما كان عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي. 

وجاءت الأردن في المركز الثاني بصادرات وصلت لنحو 33 مليون دولار، وبنسبة نمو بلغت 32%. جاء ذلك خلال ندوة نظمها المجلس “استعراض دراسة تصدير  البطاطس المجمدة ”.

أهم الأسواق الواعدة التي يجب التركيز عليها في الفترة القادمة

وعن أهم الأسواق الواعدة التي يجب التركيز عليها في الفترة القادمة، كشفت الدراسة أن الشركات المصرية أمامها فرص واعدة يجب استغلالها في عدد من الأسواق، من أبرزها، السوق السعودي، الذي يحظى بفرص تصديرية تصل إلى نحو 26 مليون دولار.

في حين أن  الصادرات المصرية الحالية تبلغ 17 مليون دولار فقط، مما يترك فرصة تصديرية غير مستغلة بقيمة 9.5 مليون دولار، مع فرض رسوم جمركية بنسبة 5% ووجود رسوم تفضيلية 0% لمصر ضمن مجموعة الدول العربية، يليه السوق الإيطالي، الذي تقدر إمكانياته التصديرية بنحو 5.4 مليون دولار، مع فرض رسوم جمركية مرتفعة تصل إلى 14.40% ورسوم تفضيلية 0% بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

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