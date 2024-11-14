موعد سفر الخطيب ومرتجي لحضور قرعة كأس العالم للأندية

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على سفر الثنائي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وخالد مرتجي أمين الصندوق للمشاركة في مراسم قرعة كأس العالم للأندية.

وتقام القرعة يوم الأحد 5 ديسمبر 2024، في ميامي بولاية فلوريدا في أمريكا، وتنطلق في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

الخطيب ومرتجي يتوجهان إلى أمريكا يوم 3 ديسمبر

ويتوجه محمود الخطيب وخالد مرتجي إلى أمريكا يوم 3 ديسمبر المقبل بعد تلقي دعوة رسمية من الاتحاد الدولي "فيفا" للمشاركة في القرعة.

ومن المقرر عقد عشاء لممثلي الأندية بالكامل يوم 4 ديسمبر قبل يوم واحد من إجراء القرعة.

ويعود الثنائي إلى مصر يوم 6 ديسمبر المقبل عقب ختام مراسم القرعة.

في سياق آخر، واصل محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المران منفردًا خارج النادي، رغم حصول الفريق على راحة سلبية من التدريبات بسبب الأجندة الدولية.

ويعود فريق الأهلي للمران الجماعي غدًا الجمعة.

أفشة يواصل التدريب منفردًا خارج النادي للحفاظ على لياقته البدنية

من جانب آخر، يواصل أفشة التدريب منفردا خارج النادي للحفاظ على لياقته البدنية بعد حصول الفريق على راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع بعد الفوز على زد في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي: إن علي معلول الظهير الأيسر للفريق سيعود لاستكمال المرحلة الأخيرة من تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بوتر أكيلس على هامش مران الفريق الجماعي اليوم بعد انتهاء أزمته مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي.

وأضاف المصدر: معلول منذ أزمة تصريحات محمد رمضان يتدرب في مواعيد مخالفة لمواعيد التدريبات اليومية للفريق، ولكن بعد عودة الفريق للتدريبات غدًا سيتواجد معلول من جديد رفقة زملائه لاستكمال البرنامج التأهيلي حيث يحتاج التونسي الدولي إلى أيام قليلة من أجل العودة للظهور بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق.

وقال: محمد رمضان أنهى الأزمة مع اللاعب التونسي تمامًا وشرح له وجهة نظره في التصريحات التي أطلقها عبر قناة النادي ومعلول تفهم وجهة نظر المدير الرياضي، وانتهت الأزمة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.