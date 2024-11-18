شكوك داخل ريال مدريد بشأن إقامة كأس العالم للأندية 2025

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن وجود شكوك داخل نادي ريال مدريد بخصوص كأس العالم للأندية 2025، المقرر تنظيمها في الولايات المتحدة الأمريكية، الصيف المقبل، بمشاركة 32 فريقًا.

سبب غضب ريال مدريد من فيفا

وبحسب شبكة"ريليفو" الإسبانية، فإن النادي الملكي لم يحدد أي دخل في الميزانية، التي قدمها للجمعية العمومية في الأسابيع الماضية - يتعلق بمونديال الأندية الموسع.

وأضافت الشبكة أن فيفا وعد بتوزيع ملياري يورو، على الفرق المشاركة في البطولة، ومع ذلك لم يتم تحديد أي شيء حتى الآن، رغم اقتراب موعد المسابقة.

ويشعر ريال مدريد بالغضب حيال هذا الأمر، وطالب بمزيد من المعلومات، كما يشعر النادي بالقلق، بشأن توزيع الحقوق التي يحصل عليها كل فريق.

كما أن الفرق المشاركة في المونديال، لا تعرف رعاتها حتى الآن.. ورغم الإعلان عن تواجد شركة صينية، لم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة.

ولم يتم أيضا تحديد ملعب كل فريق، وسط سلسلة من الأمور المجهولة التي لم يتم كشفها، وهو ما يثير المخاوف داخل ريال مدريد بشأن إقامة البطولة.

موعد قرعة كأس العالم للأندية

تترقب جماهير النادي الأهلي موعد إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر إجراء قرعة كأس العالم للأندية بالنظام الجديد يوم الخميس 5 ديسمبر المقبل في ولاية ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية الساعة الواحدة ظهرًا، في الولايات المتحدة و8 مساءً بتوقيت القاهرة.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن 12 ملعب في الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية بثوبها الجديد.

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية ممثلًا للقارة الإفريقية بجانب الوداد وصن داونز والترجي.

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