التبادل التجاري بين مصر وفنلندا يسجل 479 مليون دولار خلال 2023

عقد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري اجتماعًا مع Mr. Jarno Syrjälä- نائب وزير التجارة الدولية الفنلندي بحضور Ms. Riikka Eela- سفيرة فنلندا في القاهرة وMr. Mika Ruotsalainen- نائب مدير الشرق الأوسط والخليج وMr. Jaakko Jakkila- نائب رئيس بعثة فنلندا في القاهرة وMr. Tapio Naula- المستشار التجاري لسفارة فنلندا في القاهرة من الجانب الفنلندي وبمشاركة السيد الوزير المفوض التجاري ناصر حامد- مدير إدارة شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري.

جاء ذلك في إطار جهود التمثيل التجاري المكثفة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والشركاء الأوروبيين وبصفة خاصة فنلندا وجذب الاستثمارات الفنلندية إلى مصر.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة سبل جذب الشركات الفنلندية للاستثمار في مصر وبصفة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة في ضوء توجه العديد من الدول الأوروبية لنقل خطوط إنتاجها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يُعرف بالـ (near shoring) مع أهمية قيام الجانب الفنلندي بتنظيم زيارة إلى القاهرة لوفد من رجال الأعمال الفنلنديين بهدف رفع الوعي بفرص الاستثمار المتاحة في مصر والمستجدات التشريعية الخاصة ببيئة الاستثمار وبحيث يتم عقد لقاءات B2B مع رجال الأعمال المصريين المستثمرين في القطاعات ذات الاهتمام للجانب الفنلندي على سبيل المثال الطاقة الجديدة والمتجددة (الهيدروجين الأخضر)، والصناعات الدوائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة أن الاستثمار في السوق المصري يفتح الطريق أمام المستثمرين للنفاذ إلى العديد من الأسواق العربية والإفريقية وأسواق أمريكا اللاتينية بفضل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والعديد من التكتلات الإقليمية.

تيسير بيئة الأعمال في مصر

و أشار الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري أن هناك العديد من الإجراءات التي تعتزم الحكومة تبنيها خلال الفترة المقبلة بهدف تيسير بيئة الأعمال في مصر من خلال خفض بعض الرسوم الضريبية والجمركية وتوحيد الجهة المنوطة بتحصيل هذه الرسوم مع تقليص عدد أيام الإفراج عن البضائع علاوة على أنه جاري الإعداد لاستراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي في مصر خلال الفترة 2025- 20230 بالتنسيق مع البنك الدولي بما يسهم في خلق بيئة أعمال تتسم بالوضوح والمرونة وسهولة التنبؤ.

حجم التبادل التجاري بين مصر وفنلندا



ويصل حجم التبادل التجاري بين مصر وفنلندا قد سجل نحو 479.2 مليون دولار خلال عام 2023، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى فنلندا 63.7 مليون دولار، وتمثلت أبرز الصادرات المصرية إلى فنلندا في: منتجات كيمياوية غير عضوية (18.2 مليون دولار)، وفواكه وثمار صالحة للأكل (13.3 مليون دولار)، وملح وكبريت وأتربة وأحجار (9.6 مليون دولار)، وسجاد وأغطية وأرضيات أخرى (4.5 مليون دولار)، ولدائن ومصنوعاتها (4.2 مليون دولار)، وأسمدة (3 مليون دولار).



الواردات المصرية من فنلندا

وسجلت الواردات المصرية من فنلندا 415.5 مليون دولار خلال عام 2023، وتمثلت أبرز الواردات المصرية من فنلندا في: خشب ومصنوعاته (179.7مليون دولار)، وورق وكرتون (82.7 مليون دولار)، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية (49.2 مليون دولار)، وعجائن من خشب أو مواد ليفية (44.6 مليون دولار)، ومفاعلات نووية ومراجل (31.8 مليون دولار)، وألبان ومنتجات صناعة الألبان (8.5 مليون دولار)، وأدوات وأجهزة للبصريات والتصوير الجغرافي (4.5 مليون دولار)، ومنتجات كيمياوية متنوعة (4.3 مليون دولار).

الاستثمارات الفنلندية في مصر



وفيما يتعلق بالاستثمارات الفنلندية في مصر، فوفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فقد بلغ عدد الشركات الفنلندية المستثمرة في مصر 36 شركة بقيمة استثمارات بلغت نحو 55.5 مليون دولار – وفقًا لجنسية المساهمة- خلال الفترة من 1970 وحتى يونيو 2024، ويعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أبرز القطاعات التي يقوم الجانب الفنلندي بالاستثمار فيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.