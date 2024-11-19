الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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اقتصاد

رئيس التمثيل التجاري: جذب العديد من الاستثمارات الدولية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الوزير المفوض يحيى الواثق الله، رئيس التمثيل التجاري، أن المكاتب التجارية نجحت في اجتذاب العديد من الاستثمارات الدولية في المنطقة الاقتصادية في مجالات هامة في مقدمتها قطاع الطاقة والهيدروجين الأخضر، وقطاع المنسوجات، والملابس، وقطاع المنتجات الهندسية، ولعل من أهمها استثمارات ضخمة في مجال الهيدروجين الأخضر، والأمونيا بالإضافة إلى التوصل لمراحل متقدمة من الاتفاقات والتفاهمات مع العديد من الشركات الأوروبية والهندسية والصينية والتركية في العديد من القطاعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

 وأشار الوزير المفوض يحيى الواثق الله، إلى أن برتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس  مع جهاز التمثيل التجاري المصري اليوم الثلاثاء، يعتبر تتويجًا لمرحلة هامة من التعاون المكثف بين التمثيل التجاري، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تعزيز جهود الترويج الاستثماري للمنطقة الاقتصادية

 وقال إننا  نسعى من خلال هذا البروتوكول إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التعاون القائم بالفعل لدعم وتعزيز جهود الترويج الاستثماري للمنطقة الاقتصادية والتي تمثل إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة التي تعكس رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الهيئة تعتبر شريك أساسي في تنفيذ خطط التحرك المعتمدة للمكاتب التجارية المصرية في الخارج في مجال جذب الاستثمارات.

جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة

 وأوضح ان توقيع هذا البرتوكول يأتى بهدف جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسعي لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الإنتاج الصناعي وتطويره وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الصادرات

 وأوضح ان التمثيل التجارى يعد  الذراع الاقتصادية للدبلوماسية المصرية يسهم في تعزيز جهودنا الترويجية بما يخدم الأجندة الاقتصادية للدولة المصرية.

 

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الوزير المفوض يحيى الواثق الله رئيس التمثيل التجاري رئيس التمثيل التجاري يحيى الواثق الله التمثيل التجارى

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