أول صورة للجزار المتهم بقتل حماه في الخصوص بسبب خلافات عائلية

حصلت “فيتو” على أول صورة للجزارالمتهم بطعن حماه بسبب خلافات عائلية بينهما في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وشهدت مدينة الخصوص في محافظة القليوبية واقعة قتل، حيث طعن شاب حماه «والد زوجته» بـ «سكين» ما أودى بحياته، بسبب خلافات عائلية .

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أسرة المتوفى وشهود العيان عن الواقعة.

أول صورة للمتهم

محرر “فيتو” انتقل إلى مكان الواقعة للوقوف علي ملابسات وتفاصيل الجريمة.

وروت الزوجة التي كانت سببا في الجريمة، أن والدها المجني عليه طلب منها أن تزوره، لكن زوجها المتهم رفض ذلك، وطلب منها أن يأتي والدها بدلا من أن تذهب له.

وأضافت الزوجة لمحرر “فيتو”، أنه نشب بينها وبين زوجها مشادة كلامية فقرر الزوج أن ينتقم من حماه.

وأشارت ابنة المجني عليه إلى أن المتهم قبل ارتكابه للجريمة أصابها في قدمها بجرح غائر تطلب جراحة وخياطة وصلت لـ ٣٦ غرزة في قدمها.

المتهم ضرب زوجته بآلة حادة

ومن جانبها، قالت زوجة المجني عليه: إن المتهم على الرغم من أنه يعمل جزارا إلا أنه كان يطلب مصاريف منها ومن حماه ثم غدر به.

وأضافت زوجة المجني عليه: إن المتهم كان يرفض من اليوم الأول أن تقوم ابنتهما بزيارة منزل والدها، وعندما يقومون بزيارتها يقوم المتهم بافتعال مشادة تنتهي بضربه بآلة حادة لزوجته.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بمقتل شخص بدائرة قسم شرطة الخصوص في محافظة القليوبية، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع «ا. م.» بائع خضار على يد زوج ابنته ويدعى «ن. ي.» إثر مشاجرة بسبب خلافات عائلية بينهما على المصاهرة.

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