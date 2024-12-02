إصابة عاملين سقطا من برج كهرباء في المنيا

أصيب عاملين فنيين إثر سقوطهما من برج كهرباء أثناء إجراء عمليات الصيانة على الطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة عاملين إثر سقوطهما من برج كهرباء بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط عاملين فنيين من أعلى برج كهرباء على الطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا قرية زاوية الجدامي التابعة إداريا لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، أثناء إجراء عمليات الصيانة.

سقوط عاملين من برج كهربائي في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة كل من سامي ياسر محمد، 26 سنة، عبده السيد عبدالحميد، 29 سنة، فنيين كهرباء، مقيمين بمحافظة الدقهلية، نتيجة اختلال توازنهما مما أدى إلى سقوطهم من البرج الكهربائي.

نقل المصابين لمستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل

وتم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل شمال المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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