محافظة الجيزة تكشف تفاصيل العثور على حيوان غريب بالبراجيل

أوضحت محافظة الجيزة أنه في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وجود حيوان زاحف من الحرشفيات، وفي إطار حرص محافظة الجيزة على متابعة كل ما يهم المواطنين، وتوضيح الحقائق، فقد تم التأكد من أن الحيوان الزاحف من فصيلة الحرشفيات يُعرف بـ"الورل النيلي"، وكان يتجول في أحد الأراضي الفضاء بشارع أحمد عرابي بقرية البراجيل بمركز ومدينة أوسيم.

وعلى الفور، وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتشكيل لجنة مشتركة من مركز ومدينة أوسيم والطب البيطري والري للوقوف على الأمر والتعامل معه بشكل فوري.

ما هو حيوان الورل النيلي الذي ظهر بالبراجيل؟

وأكدت اللجنة أن هذا النوع من الزواحف يعيش بشكل طبيعي في المناطق القريبة من الأنهار والترع والمصارف والأراضي الزراعية، ولا يعتبر من الحيوانات المفترسة للإنسان.

وبعد عمليات بحث مكثفة، تمكنت الجهات المعنية من العثور على الحيوان والسيطرة عليه، وتم تسليمه إلى مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

وأكدت محافظة الجيزة استمرار المتابعة الدورية لترع ومصارف المنطقة، بالتعاون مع مديرية الري، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة والحد من انتشار أي أنواع من الحشرات أو الزواحف الضارة.

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