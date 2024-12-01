الأحد 01 ديسمبر 2024
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اقتصاد

مفاجأة في سعر الفراولة بسوق العبور، وهذه أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم
أسعار الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الأحد، الموافق 1 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى، ومفاجأة سوق العبور اليوم هو طرح الفراولة الطازجة.

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أسعار الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

 وتستعرض «فيتو» أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

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أسعار الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور، فيتو
  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 7 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 9 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر يوسفي من 6 إلى 12 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 140 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
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أسعار الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور، فيتو

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

  1. تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو جوافة من 15 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  5. تراوح سعر الرمان من 18 إلى 30 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  6. بلغ سعر رمان ثلاجة نحو 5 جنيهات للكيلو.
  7. تراوح سعر الفراولة من 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو
  8. تراوح سعر كيلو كانتلوب من 9 إلى 15 جنيهًا.
  9. تراوح سعر كيلو كاكا من 27 إلى 33 جنيهًا.
  10. تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 35 إلى 45 جنيهًا.
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أسعار الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
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أسعار الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور، فيتو

سعر الفواكه في سوق العبور اليوم الأحد

  • بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر قشطة عبدالرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.
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أسعار الفاكهة اليوم السبت في سوق العبور

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أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، التين يسجل 30 جنيهًا في سوق العبور

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