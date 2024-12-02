بعد غيابه عن مواجهة المصري، رمضان صبحي يبدأ برنامجه التأهيلي

بدأ رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز برنامجه التأهيلي بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مران الفريق قبل مواجهة المصري.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز رمضان صبحي للحاق بمباراة الفريق أمام دجوليبا المالي بدوري أبطال أفريقيا.

وغاب رمضان صبحي عن مباراة الفريق السماوي اليوم أمام المصري بعد شعوره بإجهاد في العضلة الخلفية.

موعد وحكام مباراة دجوليبا وبيراميدز في دوري الأبطال

وتقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء الأحد الموافق 8 ديسمبر المقبل على استاد 26 مارس بمدينة باماكو عاصمة مالي، في ثاني جولات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن بيراميدز يتصدر قمة مجموعته بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بخمسة أهداف مقابل هدف في لقاء الجولة الأولى.

مباراة المصري وبيراميدز

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي نظيره بيراميدز اليوم الاثنين على استاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.



المصري ضد بيراميدز

وتنطلق صافرة مباراة المصري وبيراميدز في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الاثنين بإستاد السويس الجديد.

ويسعى بيراميدز لتحقيق الفوز أمام المصري من أجل تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط، واستغلال تعثر الأهلي أمام البنك.



كما يدخل المصري المواجهة بنفس الطموح، حيث يتساوى الفريقان في عدد النقاط برصيد 7 نقاط لكل منهما، في المركزين الثاني والثالث.

حكام مباراة المصري ضد بيراميدز

ترتيب المصري بيراميدز بالدوري

ويحتل فريق المصرى المركز الثالث فى ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 7 نقاط قبل انطلاق الجولة الرابعة جمعها من فوزين وتعادل، سجل لاعبو المصرى 3 أهداف ولم يستقبل أي هدف.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثانى فى ترتيب دورى nile برصيد 7 نقاط قبل انطلاق الجولة الرابعة، جمعها من فوزين وتعادل، سجل لاعبو بيراميدز 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف.

قائمة بيراميدز لمواجهة المصري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- شريف إكرامي- أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي- على جبر- محمد الشيبي- محمد حمدي- طارق علاء- كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه- مصطفى فتحي- أحمد توفيق- مهند لاشين- وليد الكرتي- عبدالرحمن مجدي- أحمد عاطف قطة- صديق إيجولا- إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي- يوسف أوباما- مروان حمدي- دودو الجباس.

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