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رياضة

غياب رمضان صبحي عن قائمة بيراميدز في مواجهة المصري بالدوري

رمضان صبحي، فيتو
رمضان صبحي، فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المصري في الدوري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي المصري في الخامسة من مساء الاثنين على استاد السويس الجديد، في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس

وشهدت القائمة غياب رمضان صبحي دون إبداء أسباب لذلك

وسافر الفريق إلى مدينة السويس بعد الانتهاء من المران الأخير، للدخول في معسكر مغلق حتى موعد اللقاء.

موعد مباراة بيراميدز والمصري


ويلتقي فريقا المصري وبيراميدز بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في الخامسة مساء غدٍ الاثنين على ستاد السويس الجديد.

ترتيب بيراميدز والمصري بالدوري 

ويحتل فريقا بيراميدز والمصري المركزين الثاني والثالث علي الترتيب بنفس الرصيد سبع نقاط وبفارق الأهداف لصالح بيراميدز.

 

أفضل لاعب في شهر نوفمبر

احتفل نادي بيراميدز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بافضل لاعب خلال شهر نوفمبر حسب استفتاء النادي. 

 

وحصل أحمد عاطف قطة علي جائزة وكأس أفضل لاعب بعدما أحرز ثلاثة أهداف خلال ثلاثة مباريات متتالية.

وسلمه الهدية هاني سعيد المدير الرياضي واحتفل لاعبو الفريق بزميلهم وداعبه ماييلي ب"ماو ماو" مداعبه لشهرته أحمد قطة 

لمشاهدة الفيديو من هنا.


 

 

وأحرز قطة هدفين بيراميدز في مرمي انبي خلال المباراة التي فاز بها السماوي 2-1 كما احرز هدفا خلال خماسية فريقه في مرمي ساجرادا بدوري ابطال افريقيا

 

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بيراميدز الدوري الممتاز رمضان صبحي مباراة بيراميدز والمصري

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