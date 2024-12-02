قرر الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج إحالة مدير مدرسة ساحل طهطا الرسمية المتميزة للغات للتحقيق، لمخالفته التعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الصيانة داخل المدارس.

إحالة مدير مدرسة ساحل طهطا الرسمية المتميزة للغات بسوهاج للتحقيق

وجاء ذلك خلال رئاسته لأعمال لجان قافلة المتابعة والدعم لمتابعة انتظام الدراسة بمدارس إدارة طهطا التعليمية تحت إشراف فاضل النحاس مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بسوهاج قامت اللجنة بزيارة مدرسة الشهيد سلمان الإعدادية المشتركة بقرية الصوامعة غرب ومجمع مدارس جزيرة الخزندارية الابتدائي والإعدادي والثانوي العام التابع لإدارة طهطا التعليمية ومدرسة ساحل طهطا الرسمية المتميزة للغات.

إجراءات أعمال الصيانة الشاملة للمدارس فى نهاية العام الدراسي حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب

وجه خلالها بضرورة تشديد المتابعة على مختلف مدارس الإدارة للتأكد من تطبيق كافة القرارات والتعليمات الوزارية، الخاصة بإجراءات أعمال الصيانة الشاملة للمدارس فى نهاية العام الدراسي حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب واستقرار العملية التعليمية بها حيث اكتشفت لجان المتابعة بالقافلة خلال أعمالها بمدرسة ساحل طهطا الرسمية المتميزة للغات قيام هيئة الأبنية التعليمية بأعمال الصيانة الشاملة بالمدرسة بالمخالفة للتعليمات الوزارية الخاصة بآليات العمل بمدارس الجمهورية التى تضمن استقرار وانتظام العملية التعليمية بها.

تنفيذ كافة القرارات الوزارية الخاصة بحضور وغياب الطلاب

كما شدد على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لمديرى المدارس ولجان متابعة الإدارة والموجهين لتنفيذ كافة القرارات الوزارية الخاصة بحضور وغياب الطلاب ومراجعة سجلات وكشوف التقييمات الخاصة بالطلاب وأعمال النظافة العامة داخل المدارس ومراجعة وسائل الأمان والإطفاء بمختلف مدارس الإدارة.

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