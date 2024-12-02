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محافظات

محافظ سوهاج يقود حملة للرقابة على المحلات التجارية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

قاد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، حملة مكبرة بنطاق حي غرب سوهاج، لمتابعة الحالة العامة ومستوى الخدمات في الشوارع والمحلات التجارية وأماكن تداول السلع الغذائية، ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات المختصة مثل المرور، والمرافق، وسلامة الغذاء، وحماية المستهلك، والتموين، والطب البيطري.

 

محافظ سوهاج يقود حملة مكبرة لضبط الشارع والرقابة على المحال التجارية وأماكن تداول السلع الغذائية

شملت الحملة المرور على عدة شوارع حيوية، منها شارع الجرجاوية، ومنطقة الحويتي، وشارع سيالة أولاد نصير، وشارع المخبز الآلي، ومنطقة العروبة، وقد وجه المحافظ برفع مستوى النظافة والتجميل في هذه المناطق، وإزالة الإشغالات والعوائق المرورية، كما وجه مسئولي سلامة الغذاء والتموين بمراجعة المحال التجارية والمطاعم، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك الآدمي، وفحص تراخيص المحال ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية.

فحص تراخيص المحال ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية

وقد تم خلال الحملة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تم غلق أحد المحال التجارية بشارع الجرجاوية لمدة أسبوعين بسبب تكرار مخالفاته لخطوط التنظيم، كما تم غلق أحد الكافيهات المخالفة بشارع سيالة أولاد نصير، لاستعماله مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد أكد المحافظ على أهمية تطبيق أعلى معايير الجودة في المنشآت التجارية لضمان تقديم خدمات صحية وغذائية آمنة للمواطنين.

محافظ سوهاج زيادة الرقعة الخضراء في المنطقة وتحسين الإضاءة

وفي ختام الجولة، تفقد المحافظ أعمال الجدارية التي يتم إنشاؤها بمنطقة العروبة، بداية شارع الجرجاوية، ووجه بزيادة الرقعة الخضراء في المنطقة وتحسين الإضاءة بما يتماشى مع ضوابط الترشيد، كما التقى بعدد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم، مؤكدًا على ضرورة العمل على تلبية احتياجاتهم في أسرع وقت ممكن.

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