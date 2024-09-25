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اقتصاد

البورصة تربح 31 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بختام تعاملات اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 2.142 تريليون جنيه.

المؤشر  الرئيسي "إيجي إكس 30"

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 31250 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 38470 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 13548 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 
 

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 7420 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 10563 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 3050 نقطة.
 

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