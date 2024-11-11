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زراعة الشرقية تنظم ندوة إرشادية عن التغيرات المناخية بكفر صقر

ندوة إرشادية عن التغيرات
ندوة إرشادية عن التغيرات المناخية بكفر صقر

أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية  قيام المديرية بتنفيذ ندوة إرشادية بعنوان التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة الزراعية بالاشتراك مع مركز إعلام كفر صقر وبحضور المهندس مصطفى محمد محمد مدير عام الإدارة الزراعية بكفر صقر ومحمد أحمد حافظ مدير مركز إعلام كفر صقر والمهندس محمد إسماعيل مدير عام التعاون بكفر صقر، وأحمد محمد محمد مسئول الإعلام بمركز إعلام كفر صقر.

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الندوة تناولت التعريف بالمناخ 

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الندوة تناولت التعريف بالمناخ وعناصره والتغيرات الحرارية وتأثير ذلك على الإنتاجية والعمليات الزراعية وعلى المحاصيل المختلفة مع ذكر أمثلة لبعض المحاصيل مثل الذرة الشامية والقطن والقمح 

الالتزام بمواعيد الزراعة 

كذلك التوصية بأهمية الالتزام بالمواعيد المناسبة للزراعة، كما تطرق الحديث إلي كيفية حدوث الاعتلال فى الرى نظرًا للإسراف الشديد في الري بالغمر.

تغيير فكر المزارعين من أنماط الري الى التنقيط 

أضاف وكيل وزارة الزراعة  أهمية تغيير فكر المزارعين عن  أنماط الري واللجوء إلى طرق الري بالتنقيط والرش حيث يؤدي إلى توفير كميات كبيرة من الماء يمكن إستخدامها لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي.

توفير الأسمدة والتقليل من المبيدات

 كما أن توفير الأسمدة والتقليل من استخدام المبيدات يؤدي إلى الحفاظ على البيئة وتجنب الآثار الجانبية السلبية التي تؤثر على صحة الإنسان والصحة البيئية.

الزراعة أحد ركائز الاقتصاد القومي 

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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أهمية عقد الندوات الارشادية 

مشيرًا إلى أهمية عقد الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل، كذلك التعريف بالمعاملات الزراعية للمزارعين لرفع مستوى معيشتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

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المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة محافظة الشرقية انقيد ندوة ارشادية المتغيرات المناخية تاثيرها على البيئة مركز اعلام كفر صقر المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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