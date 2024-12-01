في إطار برنامج التبادل الطلابي.. طالب بهندسة بنها يستكمل أبحاثه بجامعة براندنبورغ الألمانية

أعلنت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن استكمال الطالب باسم محمد بكلية الهندسة بالجامعة دراسته حاليًّا لمدة فصل دراسي بجامعة براندنبورغ للتكنولوجيا كوتوبس بألمانيا ضمن إطار برنامج التبادل الطلابي Erasmus.



تطوير تقنيات تصنيع سبائك المعادن الثقيلة

وأشارت نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن بحث الطالب يهدف إلى تطوير تقنيات تصنيع سبائك المعادن الثقيلة (Heavy Metal Alloys) باستخدام تراكيب متنوعة، لافتة إلى أن الباحث أجري اختبارات متقدمة مثل (SEM - XRD) لتحليل الخصائص السطحية ودراسة التفاصيل الدقيقة للمادة، مضيفة أن البحث يتناول دراسة آليات تشغيل جديدة لهذه السبائك باستخدام تقنيات التشغيل غير التقليدية مثل Wire Electrical Discharge Machining وFiber Laser Cutting Machine، وذلك تحت ظروف معينة لدراسة جودة السطح والوصول لأفضل ظروف تشغيل ممكنة.

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن هذه المشاركة العلمية تساهم في إثراء التجربة الأكاديمية والبحثية للطالب، وتعزز من ملف تدويل جامعة بنها وعلاقاتها الدولية وانفتاحها على جامعات العالم.

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