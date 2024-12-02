القومي للمرأة بالبحيرة ينظم ندوة عن المناعة النفسية وتمكين السيدات

نظم فرع المجلس القومي بالبحيرة، برئاسة المهندسة زكية رشاد، ندوة توعوية بعنوان "المناعة النفسية وعلاقتها بتمكين المرأة"، بمدرسة الفنية الصناعية للبنات بدمنهور، وذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وضمن فعاليات حملة "١٦ يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة".

ندوة توعوية حول المناعة النفسية وعلاقتها بتمكين المرأة بالبحيرة، فيتو

شارك في الندوة الدكتور سمير العطار، بمعهد الخدمة الاجتماعية بدمنهور، والدكتورة نيفين أبو طاحون، بمديرية الصحة وإيمان منيسي، واعظة دينية بمديرية الأوقاف بحضور عدد من طالبات معهد الخدمة الإجتماعية بدمنهور.



تعزيز المناعة النفسية والتأكيد على أهمية دور القانون والدين

هدفت الندوة إلى تعزيز المناعة النفسية للفتيات، وتزويدهن بالمعرفة اللازمة للتصدي للعنف بمختلف أشكاله الجسدي والمعنوي مع التأكيد على أهمية دور القانون والدين في مناهضة تلك الظواهر.





المجلس القومي للمرأة يوضح كيفية مواجهة العنف ضد المرأة ونشر الوعي

وتناولت الندوة التوعوية عدة محاور للنقاش منها أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها العنف الجسدي والنفسي والإقتصادي،والزواج المبكر كأحد أبرز أشكال العنف ضد المرأة، لرفع وعي الطالبات بهذه القضية، وأيضا ظاهرة ختان الإناث ورأي الدين الإسلامي والقوانين الرادعة لمنع تلك الممارسات الضارة.

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