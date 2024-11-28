ورشة عمل لتدريب العاملين على منظومة التصالح بدمنهور

شهد اللواء حسن موافي - السكرتير العام لمحافظة البحيرة، فعاليات ورشة العمل التي تُعقد بمكتبة مصر العامة بدمنهور، وتستمر لمدة 6 أيام، وذلك لتدريب مديري المراكز التكنولوجية والتخطيط والتنظيم ومسؤولي ملفات التصالح في جميع الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وفي إطار بروتوكول التعاون بين محافظة البحيرة ووزارة التخطيط والتنمية المحلية بشأن تطوير وميكنة الخدمات المحلية للمواطنين.

تهدف تلك الدورات إلى تدريب العاملين بمنظومة التصالح

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد فؤاد الحجاوي، مدير مشروع ماكينة خدمات المواطنين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة نيفين فؤاد، مساعد مدير المشروع والمهندسة منال عبد المنعم، المشرف العام على المراكز التكنولوجية بمحافظة البحيرة، حيث تهدف تلك الدورات إلى تدريب العاملين بمنظومة التصالح وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3504 لسنة 2024، والمتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

تعزيز جودة البيانات والإجراءات لضمان رضا المواطنين

كما تسعى إلى رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية وبناء قدراتهم لتسهيل سير العمل في ملفات التصالح وفقًا لأحدث الأنظمة، بالإضافة إلى تعزيز جودة البيانات والإجراءات لضمان رضا المواطنين، وتتضمن عرضًا تقديميًا حول خطوات التصالح بالمراكز التكنولوجية، بما يتماشى مع أحدث المستجدات التقنية والإدارية، وذلك لتعزيز كفاءة الأداء وتحسين النتائج.

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