جيش الاحتلال يحذر عشرات القرى جنوبي لبنان من العودة لمنازلهم

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا اليوم الأحد، حذر فيه أهالي عشرات القرى جنوبي لبنان من العودة إلى منازلهم حتى إشعار آخر.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر أهالي قرى جنوب لبنان من العودة

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي: “بيان عاجل إلى سكان لبنان ‏حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها: ”شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري".

وواصل جيش الاحتلال أكاذيبه قائلا: "‏الجيش لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر.. كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر".

وخرق جيش الاحتلال الإسرائيلي هدنة وقف إطلاق النار مع حزب الله أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي خرق جديد ومتكرر لقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، حلقت طائرات استطلاع مسيرة إسرائيلية، فجر الأحد، فوق أجواء الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

مسيّرة إسرائيلية تحلق فوق بيروت

وأفادت بأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية حلقت على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة فوق العاصمة اللبنانية، حيث كانت مرئية في الأحياء الوسطى والضواحي الجنوبية طوال اليوم.

فيما قالت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان: إن "مسيرة معادية تحلق على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية، للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار".

جيش الاحتلال يعترف بخرق الهدنة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعترف بخرق الهدنة في لبنان وقال، أمس السبت، إن سلاح الجو قصف مركبة عسكرية في منطقة تستخدم لتصنيع السلاح من قبل ‎حزب الله في عمق ‎لبنان، على حد زعمه.

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