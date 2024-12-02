خريطة الأعمال الفنية على منصة Watch it في شهر ديسمبر

طرحت منصة Watch it خريطة أعمالها في شهر ديسمبر، والتي تتضمن العديد من الأعمال الجديدة بالإضافة إلى الأعمال الفنية التي بدأت مؤخرًا ويتم استكمالها في الشهر الجاري.

ومن أبرز الأعمال الجديدة التي سيتم طرحها في ديسمبر عبر Watch it:

مسلسل إقامة جبرية

ومسلسل إقامة جبرية من بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، وهو مكون من 10 حلقات.

ومسلسل إقامة جبرية من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل ساعته وتاريخه

يدور مسلسل ساعته وتاريخه في إطار من التشويق حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويقدمه مواهب ونجوم برنامج "كاستنج"، والمسلسل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو سلامة وعمرو موسى وأحمد عادل.

برنامج Gen Z

وهو أكبر مسابقة بين طلاب جامعات مصر فى مجالات الابتكار وريادة الأعمال، بتمويل ودعم يصل لـ 100 مليون جنيه، ويتم عرض البرنامج عبر قناة dmc.

مسلسلات يتم استكمال عرضها في ديسمبر

وبالإضافة إلى الأعمال الجديدة سيتم استكمال عرض عدد من الأعمال والبرامج عبر منصة واتش ات، ومن أبرزها مسلسل رقم سري للفنانة ياسمين رئيس والفنان صدقي صخر، وفيلم أولاد حريم كريم، وبرنامج شارك تانك مصر.

كما تعرض المنصة أيضًا مسرحية يا إحنا يا هي، وبرنامج مع منى الشاذلي، وفيلم مش رايحين في داهية، وبرنامج الكونتينر، وفيلم زي النهاردة، وبرنامج صاحبة السعادة، بالإضافة إلى الأعمال التي إضافتها من مكتبة ماسبيرو على المنصة مثل فيلم فوزية البرجوازية وفوازير عروستي، وبرنامج نور على نور.

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