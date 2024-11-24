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ثقافة وفنون

مسلسل 6 شهور يعود للصدارة في قائمة الأكثر مشاهدة على Watch It

مسلسل 6 شهور، فيتو
مسلسل 6 شهور، فيتو

عاد مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوي ونور إيهاب لصدارة قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة Watch It بعد منافسة شرسة مع مسلسل رقم سري الذي كان قد نجح في تخطيه واحتلال المركز الأول بعد عرض حلقاته الأولى.

ولقد حظى مسلسل 6 شهور بإعجاب الجمهور ونجحت واتش ات من جديد في تقديم عمل ناجح من بطولة نخبة من المواهب الشابة كما حدث من قبل في عدة تجارب ناجحة مثل ريفو وعلى باب العمارة وبالطو.  

مسلسل 6 شهور

ومسلسل 6 شهور مكون من ١٠ حلقات وهو من بطولة نور النبوي، نور إيهاب، ومراد مكرم، ومجدي بدر ومحمد عبد العظيم وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد هشام وعمرو أبو زيد، ومن إخراج مصطفى الصولي.

فيلم الحريفة ٢ 

كشف الفنان نور النبوي عن موعد عرض الجزء الثاني من فيلمه "الحريفة" الذي يحمل اسم "الريمونتادا".

في هذا السياق، نشر نور النبوي الإعلان الرسمي لفيلم "الحريفة 2" معلنا عن طرحه في السينمات المصرية يوم 4 ديسمبر فيما يطرح في الوطن العربي يوم 5 ديسمبر.

وكشف الإعلان الرسمي لفيلم "الحريفة 2" عن ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان أحمد فهمي والفنان آسر ياسين ومروان موسى والمعلق الرياضي أيمن الكاشف ومايكل أوين نجم ليفربول وريال مدريد السابق.

كما يظهر في الإعلان التحديات الجديدة التي تواجه "ماجد" نور النبوي وأصدقاءه بعد دخولهم إلى الجامعة ويبدو أنها خاصة ودخولهم في بطولة جديدة وسعيهم بتحقيق الانتصار بها.

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6 شهور الفنان نور النبوي فيلم الحريفة 2 مسلسل 6 شهور مسلسل رقم سري نور ايهاب واتش ات نور النبوي

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