محافظ المنيا يتفقد مدرسة الثانوية بنات بملوي لمتابعة سير العملية التعليمية (صور)

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، جولة تفقدية بمدرسة الثانوية بنات بمركز ملوي، لمتابعة سير الدراسة والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية داخل الفصول، وذلك ضمن سلسلة زيارات ميدانية للمحافظ للوقوف على أوضاع المدارس بمختلف المراحل التعليمية والتأكد من تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.



وأكد محافظ المنيا خلال جولته أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” تهدف إلى تعزيز مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم، مع التركيز على دعم المعلمين وتطوير إمكاناتهم بما يساهم في تحقيق منظومة تعليمية متكاملة تواكب متطلبات التنمية المستدامة.

مدرسة الثانوية بنات بملوي

وخلال الجولة، تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، الفصول الدراسية والأقسام المختلفة، والتقى بالطالبات والمعلمين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالانضباط وتطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تسهم في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

مسابقة مناهضة الإدمان والتدخين

كما تفقد محافظ المنيا، عددًا من الأعمال الفنية والتوعوية التي أعدتها الطالبات، ومن بينها مجسم للمشاركة في مسابقة “مناهضة الإدمان والتدخين”.



وفي ختام الزيارة، كرم محافظ المنيا إدارة المدرسة لحصولها على المركز الثاني في مسابقة “المكتبات النموذجية”، بالإضافة إلى تكريم عدد من المعلمين المتميزين تقديرًا لجهودهم في دعم العملية التعليمية.

تكريم مدرسة الثانوية بنات بملوي

كما تم تكريم الطالبات الفائزات في مسابقات على مستوى الجمهورية، مشيدًا بتميزهن ودورهن في رفع اسم المحافظة في مختلف الأنشطة.

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